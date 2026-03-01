Futbolistas de Irán preparan la Copa de Asia femenina mientras su país es bombardeado

Los responsables del fútbol asiático ofrecieron este domingo su "pleno apoyo y asistencia" a la selección iraní que prepara en Australia la Copa de Asia femenina, después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques masivos contra Irán.

La delegación iraní, compuesta por 26 integrantes, llegó a Gold Coast días antes de los bombardeos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel el sábado y que provocaron la muerte del líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Está previsto que la selección iraní inicie el torneo el lunes contra Corea del Sur.

La Confederación Asiática de Fútbol (AFC) señaló en un comunicado que "sigue de cerca los recientes acontecimientos en Oriente Medio durante este período tan difícil".

"La máxima prioridad de la AFC sigue siendo el bienestar, la seguridad y la protección de todas las jugadoras, entrenadores, oficiales y aficionados", añadió la instancia.

"En este sentido, mantenemos un contacto estrecho y regular con la selección femenina de Irán y sus responsables en Gold Coast y ofrecemos nuestro pleno apoyo y asistencia", reiteró la AFC.

La seleccionadora de Irán, Marziyeh Jafari, ofreció el domingo una rueda de prensa previa al partido, pero sólo habló de fútbol y afirmó que el torneo era una oportunidad para mostrar "el potencial de las mujeres iraníes".

El torneo de 12 equipos, que comienza el domingo, será uno de los mayores retos de la carrera para muchas jugadoras iraníes.

Debutaron de forma histórica en la última Copa de Asia, en India en 2022, y sufrieron duras derrotas ante China y Taiwán, pero se convirtieron en heroínas nacionales en un país donde los derechos de las mujeres están severamente restringidos.

En Australia tendrán como rivales al equipo anfitrión y a Filipinas.

Las seis primeras selecciones del torneo se clasificarán para el Mundial de 2027 en Brasil.