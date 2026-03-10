Futbolistas iraníes obtienen visas humanitarias en Australia

Por Praveen Menon y Katharine Jackson

SÍDNEY/WASHINGTON, 10 de marzo (Reuters) - Australia concedió el martes visados humanitarios a cinco futbolistas iraníes después de que solicitaran asilo por temor a ser perseguidas a su regreso a casa por negarse a cantar el himno nacional en un partido de la Copa de Asia.

"Los australianos se han conmovido por la difícil situación de estas valientes mujeres", declaró el primer ministro australiano, Anthony Albanese, en una rueda de prensa celebrada el martes en Canberra, un día después de que la policía ayudara a rescatar a las mujeres de sus supervisores del Gobierno iraní.

"Aquí están a salvo y deben sentirse como en casa".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elogió a Albanese por permitir que las mujeres se quedaran y afirmó en las redes sociales que Estados Unidos estaba dispuesto a acoger a las jugadoras si Australia no lo hacía.

Las autoridades australianas identificaron a las jugadoras como Zahra Sarbali Alishah, Mona Hamoudi, Zahra Ghanbari, Fatemeh Pasandideh y Atefeh Ramezanizadeh. Según las autoridades, se encontraban en un lugar no revelado bajo protección policial.

Algunas de las jugadoras iraníes abandonaron su hotel en la ciudad nororiental de Gold Coast el martes por la tarde en un autobús que fue rodeado por miembros de la diáspora que protestaban contra el Gobierno iraní. Volaron al aeropuerto de Sídney el martes por la noche antes de ser trasladadas a la terminal internacional.

No estaba claro cuántas jugadoras llegaron al aeropuerto ni adónde se dirigían.

La oficina del fiscal general de Irán dijo el martes que los miembros restantes del equipo fueron invitados a regresar al país "con paz y confianza", informaron los medios iraníes.

El ministro del Interior, Tony Burke, publicó fotos en su cuenta de X en las que aparece posando con las cinco jugadoras tras concederles las visas.

Afirmó que el Gobierno había mantenido conversaciones secretas con las jugadoras durante días, pero reconoció que huir era una decisión difícil para ellas.

"Aunque la oferta sigue vigente para otras integrantes del equipo, es muy posible y, de hecho, probable que no todas las mujeres del equipo decidan aprovechar la oportunidad que Australia les ofrece", afirmó.

ESTÁ HACIENDO UN BUEN TRABAJO, DICE TRUMP

Trump publicó inicialmente en las redes sociales que Australia estaba "cometiendo un terrible error humanitario" al permitir que el equipo fuera enviado de vuelta a casa, aparentemente sin saber que Australia había estado manteniendo conversaciones secretas con las mujeres durante varios días.

Trump afirmó que las integrantes del equipo "probablemente serían asesinadas" si se veían obligadas a regresar a Irán. "Estados Unidos las acogerá si ustedes no lo hacen", añadió.

En una publicación posterior, Trump dijo que había hablado con Albanese y que el líder australiano estaba "haciendo un muy buen trabajo en relación con esta situación tan delicada".

Albanese dijo que Trump le llamó justo antes de las 2 de la madrugada (1500 GMT del lunes).

"Pude transmitirle las medidas que habíamos tomado en las últimas 48 horas, y que cinco miembros del equipo habían solicitado ayuda, la habían recibido y se encontraban a salvo", dijo Albanese.

La campaña del equipo iraní en la Copa Asiática, organizada por Australia, comenzó justo cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques aéreos contra Irán, en los que murió el líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei. El domingo quedaron eliminados del torneo tras perder por 2-0 contra Filipinas.

TELEVISIÓN ESTATAL TACHÓ A JUGADORAS DE "TRAIDORAS"

Los aficionados al fútbol y las agencias gubernamentales comenzaron a expresar su preocupación por el bienestar del equipo después de que la televisión estatal las tildara de "traidoras en tiempos de guerra" por negarse a cantar el himno nacional antes de su primer partido contra Corea del Sur.

La decisión de las jugadoras de permanecer en silencio fue calificada por un comentarista de la Radiotelevisión de la República Islámica de Irán como "la cúspide de la deshonra".

El equipo iraní cantó su himno y saludó antes de su segundo partido contra Australia, lo que despertó el temor entre los defensores de los derechos humanos de que las mujeres hubieran sido coaccionadas por los responsables del Gobierno.

Los medios de comunicación iraníes citaron a Farideh Shojaei, vicepresidenta de asuntos femeninos de la Federación Iraní de Fútbol, diciendo que el equipo había abandonado el hotel por la puerta trasera con la policía.

"Nos hemos puesto en contacto con la embajada, la federación de fútbol, el Ministerio de Asuntos Exteriores y todos los organismos posibles para ver qué va a pasar", afirmó. "Incluso hemos hablado con las familias de estas cinco jugadoras".

El sindicato mundial de futbolistas FIFPRO afirmó que seguía preocupado por la seguridad y el bienestar de las demás jugadoras y sus familias en Irán.

"Hay que seguir centrándose en garantizar que todas las jugadoras tengan capacidad de decisión y conozcan sus derechos", declaró Beau Busch, presidente de FIFPRO Asia/Oceanía, a Reuters en un comunicado.

Australia concedió visados humanitarios de emergencia a más de 20 miembros del equipo femenino de críquet de Afganistán después de que los talibanes volvieran al poder en 2021 y prohibieran el deporte femenino.

(Reporte de Katharine Jackson, Renju Jose y Praveen Menon; información adicional de David Brunnstrom en Washington y Parisa Hafezi en Dubái; redacción de Michelle Nichols y David Brunnstrom; edición de Ed Osmond, Ken Ferris, Shri Navaratnam y Stephen Coates; edición en español de Jorge Ollero Castela y Natalia Ramos)