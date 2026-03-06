Reenvío-futbolistas iraníes son tildadas de "traidoras" tras no cantar el himno en la copa asiática

(Elimina palabra sobrante en el tercer párrafo)

6 mar (Reuters) - Un presentador de la televisión estatal iraní ha calificado ‌a la selección femenina ‌de ⁠fútbol de "traidoras en tiempos de guerra" después de que las jugadoras no cantaran el himno nacional antes del partido inaugural de ​la Copa Asiática ⁠contra ⁠Corea del Sur, celebrado en Australia esta semana.

Irán está participando en el torneo continental ​a pesar de que el conflicto militar se recrudece en su país ‌tras los ataques aéreos lanzados por Estados Unidos ​e Israel durante el fin de semana, ​en los que murió el líder supremo de la República Islámica, Alí Jamenei.

Las jugadoras permanecieron en silencio cuando sonó el himno de Irán en Gold Coast antes de su derrota por 3-0 ante Corea del Sur el lunes, aunque cantaron y saludaron antes ​de la derrota por 4-0 ante la anfitriona Australia tres días después.

Mohammad Reza Shahbazi, presentador de la ⁠Radiotelevisión de la República Islámica de Irán, dijo en un vídeo que las jugadoras mostraron una falta de ‌patriotismo y que sus acciones equivalían al "máximo deshonor" en unas imágenes que circularon ampliamente en las redes sociales.

"Sólo diré una cosa: las traidoras en tiempos de guerra deben ser tratadas con mayor severidad", dijo Shahbazi.

"Cualquiera que dé un paso en contra del país en condiciones de guerra debe ser tratado con mayor severidad. Como en ‌este caso de nuestra selección femenina de fútbol que no cantó el himno nacional, (...) estas ⁠personas deben ser tratadas con mayor severidad".

Reuters se ha puesto en contacto con ‌la Confederación Asiática de Fútbol para recabar sus comentarios. Reuters ⁠también se ha puesto en contacto con la Federación de ⁠Fútbol de Irán y con el equipo de la Copa Asiática para recabar sus comentarios.

Antes del partido contra Australia, la delantera iraní Sara Didar contuvo las lágrimas y habló sobre la guerra, mientras que la entrenadora Marziyeh Jafari dijo que ‌sus jugadoras estaban haciendo todo lo posible ​por concentrarse en el torneo a pesar de la preocupación por sus familias en el país.

Irán se enfrentará a Filipinas el domingo en su último partido de la fase de grupos. (Información de Shrivathsa Sridhar ‌en Bengaluru; edición de Peter Rutherford; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)