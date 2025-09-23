Fútbol/Liga Europa.- (Previa) El Betis arranca la Liga Europa ante un histórico Nottingham Forest

MADRID, 23 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Real Betis Balompié arrancará este miércoles (21.00 horas) su andadura en la fase de liga de la Liga Europa 2025-2026 con la visita al Estadio de La Cartuja de un equipo histórico como el Notthingam Forest inglés frente al que espera sumar sus primeros tres importantes puntos.

El conjunto verdiblanco vuelve a la segunda competición europea de clubes después de pasar las dos últimas campañas en la tercera, la Conference League donde el año pasado rayó a buen nivel e incluso soñó con el título ante el todopoderoso Chelsea inglés.

Ahora, en una Liga Europa donde su favoritismo no es tan grande, el equipo que dirige Manuel Pellegrini empieza también ante un rival de la Premier League, un Nottingham Forest que sorprendió con su actuación la pasada temporada y que, después de incluso rozar el billete para la Liga de Campeones, volverá a jugar a nivel continental 30 años después de hacerlo por última vez y con aroma a historia.

El Nottingham Forest se plantará en La Cartuja como doble campeón de Europa de forma consecutiva en 1979 y 1980, y lo hará dirigido por Ange Postecoglou, sustituto de Nuno Espirito Santo y que la temporada pasada se coronó campeón de la Liga Europa con el Tottenham, título que no evitó que fuese destituido.

Con el potencial económico que posee, el equipo inglés medirá la profundidad de armario de un Betis donde Pellegrini ya ha dejado claro que la prioridad continúa siendo una Liga EA Sports donde no ha conseguido empezar del todo bien, aunque se estrenará en Europa con el refuerzo de su triunfo ante la Real Sociedad (3-1).

Lo que tiene claro el conjunto bético es que debe hacerse fuerte en casa para optar a evitar el 'playoff' y poder pelear por un puesto en el 'Top 8'.

Por su feudo, además del Forest, pasarán los otros dos teóricos rivales más potentes de su liguilla, el Olympique de Lyon francés y el Feyenoord neerlandés, y sacar la mayor cantidad de puntos será la mejor arma para aspirar a todo, sobre todo después de no superar la fase de grupos tras su última experiencia en la Liga Europa, donde nunca ha ido más allá de octavos.

El entrenador chileno no podrá contar con tres jugadores de su defensa como Héctor Bellerín, Diego Llorente y Marc Bartra, además del lesionado de larga duración Isco Alarcón ni con el joven Pablo García, convocado por la selección española para el Mundial Sub-20.

De este modo, jugadores como Ricardo Rodriguez, Valentín Gómez, Marc Roca, Nelson Deossa o Cédric Bakambu, máximo goleador verdiblanco, podrían tener su oportunidad desde el principio para medirse a un Nottingham que no ha iniciado bien la temporada y no gana desde que lo hiciese ante el Brentford (3-1) en su estreno en la Premier.