Fútbol/Liga Europa.- Real Betis y Celta miden ambiciones ante rivales del Top 8

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Betis recibe este jueves en el estadio de La Cartuja al Olympique de Lyon (21.00), en la jornada 4 de la fase liga de la Liga Europa, un partido en el que los verdiblancos buscan volver a la senda del triunfo en Europa ante un rival directo por el Top 8 y que llega con pleno de victorias, mientras que el RC Celta se enfrenta en Croacia al Dinamo de Zagreb (18.45), con la intención de sumar su quinto triunfo consecutivo, ante un equipo que está invicto en la competición.

Real Betis y Olympique de Lyon vivirán en La Cartuja uno de los partidos más atractivos de la fase liga de la Europa League. Tanto los andaluces como los franceses se encuentran en el ramillete de máximos favoritos para levantar el título el próximo 20 de mayo en Estambul. Y tras tres partidos de fase liga ambos se mantienen invictos, aunque el Lyon ha conseguido sumar el pleno de puntos, mientras que el Real Betis se ha dejado dos empates por el camino.

Así, la trascendencia del duelo es mayor para los pupilos de Manuel Pellegrini que, si bien podrían dar un salto en sus opciones de acabar en el Top 8 a final de la jornada, una derrota podría complicar sus posibilidades de acceder de manera directa a los octavos de final de la competición. Eso sí, el Real Betis llega al duelo en dinámica positiva después de haber ganado en Liga al RCD Mallorca (3-0) con un Antony estelar.

El extremo brasileño, después de un pobre inicio de curso, ha encontrado su mejor versión en los últimos partidos. Antony ha participado en cinco goles en sus últimos cuatro partidos --cuatro goles y una asistencia--. Un nivel más que notable al que se agarra el beticismo para derrotar por primera vez en su historia al Lyon, ante el que ya se midió en la fase de grupos de la Europa League 2013-14, con un balance de un empate (0-0) y una derrota (1-0).

Además de a 'Antonio de Triana', la importancia del partido hará que Manuel Pellegrini apueste por realizar menos rotaciones que en partidos anteriores. Por ello, Pablo Fornals y Ez Abde, que viene de marcar en los dos últimos partidos, podrían ser de la partida. Todo ello para hacer daño a una defensa que aún no ha encajado gol en la Liga Europa.

El equipo dirigido por Paulo Fonseca encadena cuatro partidos sin perder fuera de casa en la competición doméstica. Dato positivo al que se suma su notable historial a domicilio en competiciones europeas, donde no pierde en los 90 minutos --cayó en la prórroga ante el United el curso pasado (5-4)-- desde agosto de 2020. Desde esa fecha, su bagaje es de siete victorias y cuatro empates.

En lo deportivo, el siete veces campeón de la Liga francesa cuenta con un centro del campo físico, que le permite dominar los partidos. Entre ellos destacan las figuras del checo Pavel Sulc y el francés Corentin Tolisso, que ante la falta de olfato de la línea atacante, se han desatado en la faceta goleadora, y entre ambos acumulan nueve goles y dos asistencias en todas las competiciones este curso.

En el apartado de bajas, el Real Betis no podrá contar con los lesionados Isco Alarcón, Junior Firpo y Pau López, pero la buena noticia para Manuel Pellegrini es que recupera al Chimy Ávila, que se perdió el duelo liguero ante el Mallorca por enfermedad. En el lado de los franceses, Fonseca tendrá las bajas por lesión de Malick Fofana, Orel Mangala y Ernest Nuamah, además de no inscrito Hans Hateboer.

Por su parte, el Celta visita Zagreb con la oportunidad de colarse por primera vez en la competición entre los ocho primeros clasificados de la fase liga. Los gallegos, que cayeron en la primera jornada ante el Stturgart (2-1), respondieron a su mal inicio europeo con dos victorias en sus siguientes dos compromisos --PAOK (3-1) y Niza (2-1)-- que le ha permitido situarse en la novena plaza con seis puntos.

Enfrente estará un Dinamo de Zagreb que está mostrando una gran versión hasta el momento en la Europa League, en la que se mantiene invicto. Dos victorias, ante Fenerbahce y Maccabi Tel Aviv, y un empate, frente al Malmo, con los que ha sumado siete puntos, con los que se ha establecido en la cuarta posición. Además, el equipo dirigido por Mario Kovacevic ha ganado seis de sus siete partidos como local este curso.

Una gran racha de resultado que intentará poner fin el equipo de Claudio Giráldez. Para ello, los gallegos buscarán prolongar el estado de forma exhibido para lograr su primera victoria europea del curso. Y es que, tras un irregular arranque de Liga, el Celta encadena siete encuentros sin conocer la derrota, en los que ha conseguido cinco triunfos.

Una dinámica positiva en la que Giráldez ha sumado a un gran número de jugadores, haciendo valer la profundidad de plantilla. Entre ellos, han emergido las figuras de Bryan Zaragoza, titular en tres de los últimos cuatro partidos, Ferran Jutglá, que se estrenó como goleador con un doblete ante el Levante, o el veterano Iago Aspas, máximo goleador de los gallegos en la Liga Europa con dos tantos.

En Zagreb, se espera que los tres conformen el tridente ofensivo, dando descanso a Borja Iglesias. Además, también podría haber más rotaciones en la línea del centro del campo, donde Miguel Román y Hugo Sotelo apuntan a la titularidad. El que no estará será el guardameta Ionut Radu, lesionado en el dedo pulgar de su mano derecha, por el que entrará Iván Villar, que debutará en la Liga Europa.

Además del meta rumano, Giráldez no podrá contar para el duelo en Croacia con el también lesionado Williot Swedberg, aunque recupera al lateral derecho Javi Rueda. Por su parte, los locales no podrán contar con el español Raúl Torrente y el francés Ronael Pierre-Gabriel, ambos lesionados y ex de LaLiga EA Sports.