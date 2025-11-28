Fútbol/Liga Naciones. Christian Wück: "España cometió muchos errores por nuestro juego"
MADRID, 28 Nov. 2025 (Europa Press) -
El seleccionador femenino de fútbol de Alemania, Christian Wück, lamentó la falta de "recompensa" al buen partido que jugaron este viernes contra España en la ida de la final de la Liga de Naciones en su casa, provocando "muchos errores" en las españolas pero incapaces de aprovechar sus oportunidades.
"Estoy molesto porque no encontramos recompensa de nuevo. Sabemos que no solo tenemos que competir, sino también terminar las ocasiones. Las jugadoras españolas cometieron muchos errores que provocamos con nuestro juego", dijo después del partido en el Fritz-Walter de Kaiserlautern, en declaraciones que recoge la web de la Federación de Alemania.
El preparador de las alemanas dejó claro que necesitan "ser mejores" en la definición. "Si queremos ganar este título, tenemos que ser mejores de cara al gol. Necesitamos más precisión y serenidad en la definición; todas las jugadoras son capaces de ello. Hablaremos con ellas y se lo dejaremos claro", afirmó.
"Técnicamente, son muy fuertes; solo es cuestión de tomar las decisiones correctas de cara al gol. Ahora necesitamos recuperarnos y estamos deseando que llegue el ambiente del martes", añadió, agradeciendo el "apoyo" recibido como "increíblemente gratificante".
