Fútbol/Mundial.- Alemania y Países Bajos golean para estar en el Mundial 2026

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press)

La selección de Alemania se ha clasificado para el Mundial 2026 tras golear este lunes por 6-0 a Eslovaquia, en un partido que encarrilaron bien pronto, mientras que Países Bajos hizo lo propio con Lituania (4-0) para sellar también como líder de su grupo el pase a la siguiente cita mundialista.

Los alemanes tenían todo de cara para estar en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México y el delantero Nick Woltemade abrió el marcador en el 18' para abrir la puerta y Serge Gnabry dobló la ventaja alemana en el 29' para empezar a dar la alegría que culminó Leroy Sané, que acababa de regresar a la selección, con su doblete en el 36' y 41'.

Ridle Baku añadió el quinto gol en el 67' y el debutante Assan Ouedraogo marcó sólo dos minutos después de entrar desde el banquillo para completar una goleada, un 'set' tenístico, que permite a Alemania encabezar el Grupo A con 15 puntos, tres más que Eslovaquia, segunda, que deberá buscar el billete en la repesca tras perder esta 'final'. En el otro partido del grupo Irlanda del Norte ganó a Luxemburgo (1-0) con un gol de Jamie Donley.

Por otro lado, los Países Bajos también sellaron este lunes su billete mundialista tras ganar por 4-0 a la colista Lituania, con goles de Tiijani Reijnders en la primera parte y, tras el descanso, de Cody Gakpo desde el punto de penalti, y de Xavi Simons y Donyell Malen en apenas dos minutos para sentenciar.

Una victoria que hizo inútil la sufrida victoria de Polonia en Malta (2-3). Los polacos, atenazados por la presión, finalmente sumaron tres puntos pero sufrieron mucho más de lo esperado ante una combativa Malta que no será esta vez colista. Esta vez, pese a igualar dos veces el marcador, sucumbió ante la Polonia de Robert Lewandowski, que abrió la lata, y que deberá ir al 'play-off' clasificatorio.

Mientras, en el Grupo L lo tenía ya hecho Croacia y aún así se tomó muy en serio su partido contra un rival histórico como Montenegro, que se adelantó en el Podgorica City Stadium pero Ivan Perisic, de penalti en el 37', y Kristijan Jakic y Nikola Vlasic en el 72' y 87' lograron una gran remontada para los croatas de Zlatko Dalic, mientras que en su grupo irá a la repesca Chequia tras golear a Gibraltar (6-0).