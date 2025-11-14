Fútbol/Mundial.- Croacia sella billete, Países Bajos lo aplaza y Alemania se acerca

MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -

La selección croata masculina de fútbol ha sellado este viernes su billete para el Mundial de 2026, mientras que la de Países Bajos deberá refrendarlo en la última jornada y la de Alemania se ha acercado con su triunfo contra Luxemburgo, pero aún sin clasificarse matemáticamente por la victoria 'in extremis' de Eslovaquia ante Irlanda del Norte.

En el Grupo L de esta fase clasificatoria de la UEFA, Croacia remontó en casa el gol de Géza Dávid Turi para las Islas Feroe en el 16'. Josko Gvardiol igualó en el 23' y ya en la segunda mitad marcaron Petar Musa y Nikola Vlasic para firmar el 3-1 definitivo. Esto fijó a los croatas con 19 puntos en el liderato y, de paso, alegró a Chequia (2ª, 13 pts.).

En Varsovia, el combinado de Países Bajos tenía la oportunidad de asegurarse plaza mundialista ganando su partido, pero solo pudo empatar (1-1) gracias a una diana de Memphis Depay nada más volver del descanso. No obstante, la 'Oranje' lidera el Grupo G con 17 puntos y el combinado polaco luce 14 puntos; Finlandia (3ª, 10 pts.), quedó eliminada por su sorprendente derrota (0-1) frente a la selección de Malta.

Tampoco pudo certificar de forma matemática su butaca mundialista la selección alemana, que a domicilio batió por 0-2 a Luxemburgo y ahora atesora 12 puntos en el liderato. Lo evitó la selección de Eslovaquia, segunda de ese Grupo A también con 12 puntos, ya que derrotó por 1-0 a Irlanda del Norte gracias a un tanto de Tomas Bobcek en el descuento.