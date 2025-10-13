Fútbol/Mundial.- (Crónica) Francia pincha en Islandia sin Mbappé

MADRID, 13 Oct. 2025 (Europa Press) -

La selección de Francia, sin Kylian Mbappé, ha pinchado este lunes en su visita a Islandia (2-2) en la cuarta jornada de la fase de clasificación para el Mundial 2026 en el Grupo D y no ha podido certificar su billete para la cita mundialista, en una fecha en la que Alemania ha ganado por la mínima a Irlanda del Norte (0-1) y en la que Bélgica ha recuperado el liderato de su grupo al golear a Gales (2-4). Los 'bleus' acudían al estadio Laugardalsvöllur de Reikiavik con pleno de victorias y en busca de la clasificación matemática, que pasaba por ganar y por que Ucrania no ganase a Azerbaiyán. Sin el liderazgo del madridista Mbappé, los de Didier Deschamps tuvieron que remontar el tanto del islandés Victor Palsson a los 39 minutos, que se aprovechó de la fragilidad de la defensa gala.

Ya en la segunda parte, Christopher Nkunku (min.63) y Jean-Philippe Mateta (min.68) pusieron en ventaja a los franceses en solo cinco minutos, pero Kristian Hlynsson rescató un punto para el combinado nórdico en el minuto 70. Con ello, Francia continúa líder del Grupo D con diez puntos, tres más que una Ucrania que doblegó a Azerbaiyán en Cracovia (2-1). Mientras, en el Grupo A, Alemania sigue al frente con los mismos puntos que Eslovaquia (9), que venció sin problemas a la colista Luxemburgo (2-0), después de superar a Irlanda del Norte en Belfast (0-1). Tras un tanto anulado al local Dan Ballard antes del primer cuarto de hora por fuera de juego, Nick Woltemade apareció en el minuto 31 para rematar de cabeza un balón a saque de esquina y anotar su primer gol con la absoluta.

Por su parte, Suiza continúa como líder del Grupo B, aunque se dejó sus primeros puntos de la fase de clasificación ante Eslovenia (0-0) y no pudo certificar su billete matemático para el Mundial. Mientras, Kosovo ascendió a la segunda posición al sorprender a Suecia en Goteborg (0-1) con un solitario gol de Fisnik Asllani, dejando casi eliminado al combinado de Alexander Isak y Viktor Gyökeres. Por último, en el Grupo J, Bélgica recuperó el primer puesto al golear a domicilio a Gales (2-4) y después de que Macedonia del Norte empatase en casa con Kazajistán (1-1). Joe Rodon adelantó a los galeses, pero los tantos de Kevin de Bruyne, por partida doble, y de Thomas Meunier le dieron la vuelta al choque. Nathan Broadhead descontó en el 89, pero Leandro Trossard, ya en el descuento, se encargó de atar el triunfo, que deja a los 'Diablos Rojos' con 14 puntos, uno más que los normacedonios.