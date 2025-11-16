Fútbol/Mundial.- Portugal y Noruega cumplen para estar en el Mundial

MADRID, 16 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las selecciones de Portugal y Noruega golearon a Armenia (9-1) e Italia (1-4) para asegurar su presencia en el Mundial en la última jornada de la fase de clasificación este domingo, que Francia completó invicta e Inglaterra con pleno de triunfos.

Sin Cristiano Ronaldo, expulsado la jornada anterior contra Irlanda, Portugal certificó su billete al Mundial sin piedad de Armenia, aunque llegó a tener algo más de suspense con el 1-1 a los 20 minutos en el Estádio do Dragão. Los de Roberto Martínez arrancaron de raíz la emoción de llegar con los deberes a la última jornada, gracias a los 'hat-tricks' de Bruno Fernandes y Joao Neves.

Mientras, el segundo puesto del Grupo F fue para una Irlanda que culminó su tercera victoria seguida con el 2-3 en el minuto 96 sobre Hungría. Un triplete de Troy Parrott, para remontar dos veces el resultado adverso, dio a los irlandeses el puesto de repesca para luchar por meterse en el Mundial del próximo año.

Por otro lado, dentro del Grupo I, Noruega dio también el paso definitivo ante una Italia que estuvo lejos del milagro de goleada que necesitaba para ser primera. De hecho, los de Gennaro Gattuso encajaron una dura derrota en San Siro con un doblete de Erling Haaland, 16 goles en ocho partidos de clasificación.

El delantero del Manchester City cumplió con su deseo personal y patrio de llevar a Noruega a su cuarto Mundial y primera gran cita internacional desde la EURO 2000. Bajo la lluvia en Milán, el 1-0 de Francesco Pio Esposito a los diez minutos hizo creer por momentos a una Italia que se desinfló en el segundo tiempo.

Además, Inglaterra rotó pero hizo el ocho de ocho en triunfos en el Grupo K, gracias al doblete de Harry Kane ante Albania (0-2) en el segundo tiempo. Los de Thomas Tuchel firmaron uno de los partidos más discretos con el técnico alemán, en parte por esos cambios y un centro del campo que no funcionó. El jugador del Real Madrid Jude Bellingham fue sustituido en el 84' visiblemente enfadado.

Por otro lado, Francia cerró invicta su clasificación dentro del Grupo D pese a un inicio dubitativo y por debajo en el marcador ante Azerbaiyán. Los de Didier Deschamps, quien dio también protagonismo a menos habituales, vencieron por 1-3 gracias a los goles de Jean-Philippe Mateta, Maghnes Akliouche y otro más en propia puerta.