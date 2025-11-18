Fútbol/Mundial.- Suiza y Austria se clasifican con empates, Bélgica con muchos goles y Escocia con épica

MADRID, 18 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las selecciones de fútbol de Suiza y Austria han sellado este martes su clasificación directa para el Mundial masculino de 2026 con sendos empates ante Kosovo y Bosnia-Herzegovina, mientras que la de Bélgica y la de Escocia lo ha hecho derrotando respectivamente a Liechtenstein y a Dinamarca, y además el combinado de Irak ha remontado al de Emiratos Árabes Unidos para acceder al 'playoff' intercontinental de la FIFA.

En el Grupo B, durante su sexta y definitiva jornada, kosovares y suizos se jugaban entre ellos el liderato y su billete directo a ese Mundial que el próximo verano se celebrará en Norteamérica. Y se adelantó el conjunto visitante en Pristina, en el 47', gracias a un disparo raso de Rubén Vargas tras un pase de su compañero sevillista Djibril Sow.

Aunque Florent Muslija igualó en el minuto 74, Kosovo se quedó a medias con su remontada y este 1-1 le condenó al segundo puesto con 11 puntos; repesca asegurada, pero sin atrapar el liderato suizo de 14 puntos, mientras que Eslovenia (4 pts.) y Suecia (2 pts.) cerraron el grupo.

El Grupo C vivió en Hampden Park otro duelo directísimo por acabar como líder. Abrieron los locales el marcador con un golazo de Scott McTominay de chilena y luego los daneses igualaron en dos ocasiones, con tantos de Rasmus Hojlund para el 1-1 y de Patrick Dorgu para el 2-2. Sin embargo, las gradas de Glasgow vibraron con el 3-2 de Kieran Tierney en el añadido.

Un gol de Kenny McLean en las postrimerías cerró la victoria por 4-2 de los escoceses, que lideraron de su grupo con 13 puntos y dejaron así a Dinamarca en el segundo lugar con 11 puntos, abocada a la repesca; tercera concluyó Grecia, con 7 puntos, y colista fue Bielorrusia, con 2 puntos.

En el Grupo H, igualmente hubo un partido entre el primer y el segundo clasificado. En el Estadio Ernst Happel, un gol de Haris Tabakovic antes del cuarto de hora puso por delante a Bosnia, pero en el 77' marcó Michael Gregoritsch con un centro desde la banda izquierda que nadie tocó e hizo que el público de Viena festejase un 1-1 que clasificó a los suyos.

19 puntos en total valieron el liderato para los austriacos, que dejaron en la segunda plaza y en repesca a los bosnios (17 pts.). Además, la goleada por 7-1 a San Marino (0 pts.) sirvió a Rumanía para alcanzar los 13 puntos desde su tercer puesto; y Chipre acabó cuarta (8 pts.).

Por último, en el Grupo J, Bélgica no dio opción a sorpresas y amarró su liderato goleando en casa (7-0) a Liechtenstein con dobletes incluidos de Jérémy Doku y de Charles De Ketelaere. Con 18 puntos en lo más alto de la tabla, ese triunfo belga frenó cualquier sueño de Gales, que terminó segunda con 16 puntos después de endosar un 7-1 a Macedonia del Norte.