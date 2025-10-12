Fútbol/Mundial: Un Memphis de récord lidera a la 'Oranje' y Polonia cumple con Lewandowski

MADRID, 12 Oct. 2025 (Europa Press) -

Países Bajos goleó (4-0) a Finlandia y Polonia venció (0-2) a Lituania para mantener ambos el pulso por el primer puesto del Grupo G de clasificación para el Mundial 2026, mientras que Croacia se impuso sin alardes a la débil Gibraltar (4-0), y Dinamarca y Escocia alargaron su mano a mano en el Grupo A.

La 'Oranje' fue una máquina, como hace tres días contra Malta, y no dio opción en una cómoda victoria hacia el Mundial. El ex del FC Barcelona y Atlético de Madrid Memphis Depay marcó un gol y repartió asistencias, para ampliar su récord como máximo goleador histórico de su selección (54) y convertirse también en el mejor asistente.

El ariete ahora del Corinthians estuvo en los goles de Donyell Malen y Virgil van Dijk, y anotó el tercero de penalti antes del descanso. El Johan Cruyff Arena pudo celebrar un cuarto gol poco antes del final con Cody Gakpo, y Países Bajos sumó 16 puntos, por los 13 de una Polonia que quiere seguir peleando el billete directo.

El gol olímpico de Sebastian Szymanski puso de cara el encuentro para los polacos a los 15 minutos y, ya en el segundo tiempo, el ariete del FC Barcelona Robert Lewandowski dio la tranquilidad a los suyos.

En la próxima jornada del Grupo F, el 14 de noviembre, Polonia y Países Bajos se medirán por el liderato en Varsovia.

Por otro lado, Escocia, en busca de su primer Mundial en 28 años, venció (2-1) a Bielorrusia gracias a los goles de Che Adams y Scott McTominay. El cuadro escocés (10 puntos) metió presión a su rival por el liderato dentro del Grupo C, Dinamarca, pero los daneses respondieron con un 3-1 sobre Grecia, los tres goles en el primer tiempo (Hojlund, Andersen y Damsgaard), para sumar también 10.

Además, Croacia dio un paso importante para estar en la cita que se jugará el próximo verano en Estados Unidos y México. Los de Zlatko Dalic echaron de menos a un Luka Modric que entró en los últimos 20 minutos, en un partido espeso que pudieron sacar adelante por el poco peligro de Gibraltar. Toni Fruk, Luka Sucic y Martin Erlic hicieron los goles, los dos últimos ya en el tramo final.

Croacia acompañó sus tres puntos con la derrota de República Checa ante la sorprendente Islas Feroe (2-1), con lo que el Grupo L queda con los croatas en el liderato con 16 puntos y un partido menos, los checos con 13 puntos y las islas en 12, aún muy vivos.

Por otro lado, el Grupo H se apretó con la derrota de Austria ante Rumanía (0-1), gracias a un épico gol del defensa Virgil Ghita en el minuto 95, y la victoria de Chipre sobre San Marino (0-4). El cuadro austriaco guarda el primer puesto pero Bosnia está a dos puntos y la selección rumana, a cinco.