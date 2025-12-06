Fútbol/Premier. (Crónica) El Aston Villa hace vulnerable al Arsenal y el City se pone a tiro

MADRID, 6 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Arsenal falló de nuevo (2-1) este sábado en su visita al Aston Villa de la jornada 15 de la Premier y descuidó otro poco su liderato, con el Manchester City a dos puntos después de su goleada (3-0) ante el Sunderland.

Los de Mikel Arteta se mostraron de nuevo vulnerables en la defensa de la cabeza de la liga inglesa, con dos victorias en los últimos cinco partidos, ante un Villa en racha y más en casa. El equipo de Unai Emery se colocó tercero a tres puntos de los 'gunners' con un gol de Emiliano Buendía en el minuto 95.

Matty Cash adelantó a los locales y Leandro Trossard empató en el inicio del segundo tiempo para un Arsenal incapaz de evitar un nuevo tropiezo. En una embarullada jugada en el área, Buendía dio a los de Emery la quinta victoria seguida para postularse a la lucha por la Premier. A dos puntos del Arsenal, el City ahí se mantiene.

Los de Pep Guardiola tuvieron un cómodo encuentro en el Etihad Stadium, donde marcaron los centrales Ruben Dias y Josko Gvardiol en el primer tiempo. A la hora de encuentro, un Phil Foden en racha cabeceó el 3-0 y el Sunderland, que soñaba con la zona europea, se quedó incluso con diez por la roja a Luke O'Nien en el descuento.

En esa pelea por arriba el Chelsea falló por tercera jornada seguida con un empate sin goles ante un Bournemouth que lleva ya seis jornadas consecutivas sin ganar. Además, el Everton goleó (3-0) al Nottingham Forest para pegarse a la zona europea, el Newcastle estiró su reacción con un 2-1 al Burnley y el Tottenham alivió la presión sobre su técnico Thomas Frank venciendo 2-0 al Brentford.

La jornada la cerraron Leeds y Liverpool con un trepidante empate (3-3) que hurgó en la herida de los 'reds', octavos con 23 puntos. El vigente campeón, con dos victorias en diez partidos de Premier, encajó un doloroso 3-3 en Elland Road, con el tanto definitivo de Ao Tanaka en el minuto 96. Los de Arne Slot desaprovecharon un 0-2, doblete de Hugo Ekitike con Mo Salah de nuevo en el banquillo, y pese al 2-3 de Dominik Szoboszlai en el minuto 80.