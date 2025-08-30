Fútbol/Premier.- (Crónica) El Tottenham pierde en casa y beneficia a un Chelsea superior al Fulham en su derbi

MADRID, 30 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Tottenham Hotspur ha perdido por 0-1 ante el AFC Bournemouth en la jornada 3, beneficiando a un Chelsea FC que se ha llevado por 2-0 su derbi contra el Fulham FC durante un sábado donde, además, el Manchester United ha logrado en el tiempo de descuento su primer triunfo de esta Premier League 2025/26 con su 3-2 al Burnley FC.

En el derbi con más solera del Oeste de Londres, los locales hicieron sonreír a Stamford Bridge gracias a un gol de João Pedro, de cabeza en un córner en el alargue de la primera mitad, y otro gol de Enzo Fernández, de penalti en el 56'. Esto situó al Chelsea con siete puntos de manera provisional en el liderato y dejó al Fulham muy abajo con dos puntos.

A falta de que en la sesión del domingo se enfrenten Liverpool y Arsenal, que tienen seis puntos, en la zona de la clasificación destacó el tropiezo del Tottenham (6 pts.). En el minuto 5 de su encuentro en casa, Evanilson marcó para un Bournemouth que defendió esa ventaja y que con este triunfo se colocó igualmente con seis puntos en puestos nobles.

El otro foco sabatino estuvo en Old Trafford, ya que los recientes contratiempos habían enturbiado el inicio de curso en un Manchester United que volvió a sufrir. Pese a adelantarse dos veces en el marcador, los 'diablos rojos' encajaron el 2-2 de Jaidon Anthony en el 66' y no festejaron hasta que Bruno Fernandes marcó un penalti en el tiempo de prolongación.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 3 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Chelsea - Fulham 2-0.

Manchester United - Burnley 3-2.

Sunderland - Brentford 2-1.

Tottenham - Bournemouth 0-1.

Wolverhampton - Everton 2-3.

Leeds - Newcastle 0-0.

-Domingo 31.

Brighton - Manchester City.

Nottingham Forest - West Ham.

Liverpool - Arsenal.

Aston Villa - Crystal Palace.