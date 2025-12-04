Fútbol/Premier. El irregular Manchester United empata en casa frente al West Ham

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Manchester United ha empatado en casa (1-1) este jueves ante el West Ham United en el cierre de la jornada 14, donde un gol de Soungoutou Magassa para los 'hammers' en las postrimerías ha respondido al gol previo de Diogo Dalot para unos 'diablos rojos' irregulares en la Premier League.

En Old Trafford, Dalot puso el 1-0 en el minuto 58 tras domar dentro del área rival un mal disparo de Casemiro y meter un derechazo a contrapié del portero. Sin embargo, Bryan Mbeumo erró un par de ocasiones para el equipo local y Magassa igualó la contienda definitivamente en el 84'.

Al saque de un córner, la zaga mancuniana no despejó de forma tajante y el dorsal 27 de los visitantes aprovechó ese balón suelto para remachar su gol a puerta vacía. El resultado dejó al Manchester United con 22 puntos, en un pelotón de equipos que persiguen posiciones europeas, y al conjunto 'hammer' con 12 puntos, aún metido en la zona de descenso.