Fútbol/Premier. El Leeds endosa al West Ham su séptima derrota en nueve jornadas

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Leeds United ha batido este viernes por 2-1 al West Ham United en el primer encuentro de la jornada 9 en la Premier League inglesa, resultado que ha supuesto la séptima derrota de los 'hammers' en un malísimo inicio de curso liguero y donde siguen ocupando posiciones de descenso.

En Elland Road, los anfitriones se adelantaron bastante pronto con un gol de Brenden Aaronson al aprovechar en el área pequeña el rechace del portero rival, tras un cabezazo a bocajarro de Noah Okafor. Y al cuarto de hora de partido, Joe Rodon marcó el 2-0 de cabeza en un saque de esquina.

Sobrepasada la media hora, se anuló un tanto de Lucas Paquetá para el West Ham por fuera de juego. En la segunda mitad aguantó bien el equipo local y, pese al 2-1 de Mateus Fernandes peinando en el añadido un centro de Jarrod Bowen, los visitantes consumaron otra mala cosecha para quedarse penúltimos con cuatro puntos; el Leeds, con 11, transita la zona media.