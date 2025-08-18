Fútbol/Premier.- El Leeds sorprende al Everton y amarga el debut de Grealish

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El recién ascendido Leeds United ha sorprendido este lunes al Everton (1-0) en el último partido de la primera jornada de la Premier League, en una noche en la que Jack Grealish, cedido por el Manchester City, no ha podido celebrar su estreno con los 'Toffees'.

En Elland Road, la igualada solo se rompió a falta de pocos minutos del final, cuando el árbitro pitó penalti por una mano de James Tarkowski dentro del área que Lukas Nmecha se encargó de transformar.

Antes en el 71, Grealish saltó al campo por Tim Iroegbunam e hizo su debut en el equipo de David Moyes.

Con ello, el Leeds firma un debut perfecto en su regreso a la máxima categoría dos años después de su descenso a Championship y se aúpa a la parte alta de la tabla, dominada por el Manchester City.

--RESULTADOS DE LA JORNADA 1 DE LA PREMIER LEAGUE.

-Viernes.

Liverpool - Bournemouth 4-2.

-Sábado.

Aston Villa - Newcastle 0-0.

Brighton - Fulham 1-1.

Sunderland - West Ham 3-0.

Tottenham - Burnley 3-0.

Wolverhampton - Manchester City 0-4.

-Domingo.

Chelsea - Crystal Palace 0-0.

Nottingham Forest - Brentford 3-1.

Manchester United - Arsenal 0-1.

-Lunes.

Leeds - Everton 1-0.