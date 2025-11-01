Fútbol/Premier. El líder Arsenal sigue firme y el Liverpool acaba con la crisis

MADRID, 1 Nov. 2025 (Europa Press) - El Arsenal venció (0-2) al Burnley este sábado en la jornada diez de la Premier para alargar su racha como sólido líder, mientras que el Liverpool salió de su crisis con un 2-0 al Aston Villa. Los de Mikel Arteta, de nuevo con la pizarra del técnico español, tumbaron a un rival de la zona baja aunque en dinámica positiva tras dos victorias. El gol de Viktor Gyökeres a saque de esquina dio tranquilidad a los 'gunners' y Declan Rice hizo el 0-2. Los goles del primer tiempo y la solidez y autoridad con balón en el segundo permitieron al líder de la liga inglesa sumar otros tres puntos y ponerse con 25. Con 18 se colocó el Liverpool, que volvió a ganar después de cuatro derrotas y antes de medirse al Real Madrid en Champions, este martes en Anfield. Mohamed Salah hizo su gol 250 de 'red' en un error del portero rival Emiliano Martínez, al borde del descanso. El Aston Villa, que topó dos veces con la madera en el primer tiempo, vio esfumarse sus opciones con el 2-0 de Ryan Gravenberch a la hora de encuentro. Mientras, el Chelsea se impuso (0-1) al Tottenham en el derbi londinense con el solitario gol de Joao Pedro, que cortó su sequía. Los 'Spurs' estuvieron flojos en la creación y recibieron el correctivo de su público, con la segunda derrota en tres partidos aunque se mantiene en el 'Top 4', con los mismos 17 puntos que el Chelsea y que un Manchester United que volvió a sumar en el 2-2 contra el Nottingham Forest. Los 'red devils', en la mejor racha del año con Ruben Amorim en su banquillo, se fueron al descanso con el 0-1 de Casemiro. Sin embargo, el Forest, en busca de salir del descenso, dio un paso al frente y remontó el marcador en dos minutos tras la reanudación. Amad Diallo, con un gran gol desde la frontal, hizo el 2-2 en el minuto 81 para el reparto de puntos.