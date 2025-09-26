Fútbol/Premier.- El líder Liverpool afronta ante el Crystal Palace el duelo de invictos de la Premier

MADRID, 26 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Liverpool, líder de la Premier League, visita este fin de semana la casa del Crystal Palace, el único equipo junto a los 'reds' que continúa invicto, con el objetivo de afianzarse en lo más alto, en una quinta jornada en la que el Arsenal, segundo clasificado, busca superar a domicilio al Newcastle y en la que el Manchester City quiere frenar su mal arranque ante el Burnley.

Los de Arne Slot, que la semana pasada se llevaron el derbi de Merseyside ante el Everton (2-1), han ganado todos los partidos disputados hasta el momento en la competición doméstica, con un pleno de 15 puntos que les permite manejar cinco de renta sobre los 'gunners', el Tottenham y el Bournemouth (10). Además, en la 'Champions' solventaron con éxito un partido complicado ante el Atlético de Madrid (3-2), y esta misma semana superaron al Southampton (2-1) en la Carabao Cup.

Este sábado, los 'reds' se enfrentarán al otro equipo del campeonato que todavía no ha encajado una derrota y que busca dar la campanada ante el vigente campeón. Y es que el Crystal Palace llega a la cita en Selhurst Park con un balance de dos triunfos y tres empates en las cinco primeras fechas, unos números que le sitúan quinto con nueve puntos, en posición de Liga Europa, a seis unidades del liderato y con una de ventaja respecto a los aspirantes a entrar en la zona noble.

Por su parte, el Arsenal de Mikel Arteta, segundo de la tabla, espera regresar a la senda de la victoria después de cosechar un empate con el City (1-1) la pasada jornada. Este domingo, el cuadro 'gunner' visitará a un Newcastle (6) que enlaza tres jornadas seguidas puntuando.

Noveno a nueve unidades del liderato se encuentra el City de Pep Guardiola, que solo ha sido capaz de sumar cuatro de los últimos 12 puntos en juego. Tras sucumbir ante el Tottenham y el Brighton, los 'citizens' parecieron remontar el vuelo ganando el derbi al United, pero el empate en el Emirates les frenó de nuevo. Ahora, se verán las caras ante un Burnley que marca la zona de salvación con cuatro unidades.

Además, el Tottenham, tercer clasificado, recibe al colista Wolverhampton, mientras que el cuarto, el Bournemouth de Andoni Iraola, visita al Leeds United. Por su parte, el Chelsea aspira a colarse en las plazas de privilegio ante el Brighton, y el Manchester United busca su segunda victoria consecutiva frente al Brentford.

--PROGRAMA DE LA JORNADA 6 EN LA PREMIER LEAGUE.

-Sábado.

Brentford - Manchester United.

Chelsea - Brighton.

Crystal Palace - Liverpool.

Leeds United - Bournemouth.

Manchester City - Burnley.

Nottingham Forest - Sunderland.

Tottenham - Wolverhampton.

-Domingo.

Aston Villa - Fulham.

Newcastle - Arsenal.

-Lunes.

Everton - West Ham.