Fútbol/Premier. El Manchester City reclama el segundo puesto al Bournemouth

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - El Manchester City venció (3-1) al Bournemouth en la décima jornada de la Premier para colocarse segundo, recuperando la senda de la victoria y la versión goleadora de Erling Haaland. Los de Pep Guardiola ganaron la partida a los de Andoni Iraola, duelo español en los banquillos, en un duelo directo por ser segundos de la Premier. El City, que venía de perder contra el Aston Villa, sacó su mejor versión y frenó a la revelación de la temporada, un Bournemouth que perdió su segundo partido del curso. Haaland volvió a su racha, 13 goles en Premier, con un doblete en el primer tiempo, mientras que Nico O'Reilly hizo el tercero de un City que suma 19 puntos, por los 18 de los de Iraola, mientras que el líder Arsenal marcha con 25. Además, el West Ham volvió a ganar más de dos meses después, poniendo fin a una mala racha de seis encuentros sin vencer, después de imponerse por 3-1 al Newcastle, que sigue de capa caída como visitante -todavía no suma ningún triunfo lejos de St. James Park- y recibe este miércoles al Athletic Club en la Champions. Lucas Paquetá, Tomás Soucek y un gol en propia puerta de Sven Botman permitieron a los locales remontar el tanto inicial de Jacob Murphy y celebrar el primer triunfo para los 'Hammers' en casa, para así coger algo de aire en la tabla. Ahora son antepenúltimos con 7 puntos, a 3 de la salvación que marca el Burnley. Esta victoria, la primera de Nuno Espírito Santo con el West Ham, da vida y confianza a un equipo que parecía muerto y destinado a estar abajo tras un inicio con muchas sombras. La renta pudo ser superior al 3-1 en un partido en el que a los locales, liderados por un excelso Paquetá, les anularon un penalti y un gol. Por su parte, el Newcastle es incapaz de encadenar dos triunfos seguidos y ya se asoma a los puestos de peligro con 12 puntos.