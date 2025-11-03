Fútbol/Premier. El Sunderland sigue en 'Champions' tras rescatar un empate ante el Everton

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - El Sunderland firmó este lunes un empate (1-1) frente al Everton en el Stadium of Light, en el duelo final de la jornada 10 de la Premier League, resultado que permite a los locales mantenerse en la cuarta plaza y en zona 'Champions' con 18 puntos, por delante del Bournemouth por diferencia de goles, mientras que el Everton sigue en la zona media-baja. El Everton, dirigido por David Moyes, se adelantó al cuarto de hora por medio de Iliman Ndiaye, que fabricó una brillante acción individual antes de batir a Robin Roefs con un disparo ajustado al palo, pero fue de lo poco que hicieron los 'toffees' en un duelo que pronto fue del Sunderland. Tras el descanso, el Sunderland de Régis Le Bris, una de las sensaciones de esta Premier, igualó nada más reanudarse el juego; Granit Xhaka conectó un fuerte disparo desde la frontal que tocó en un defensor y despistó a Jordan Pickford para convertir el 1-1. Pese a que el Everton tuvo la opción de sentenciar en el primer acto cuando Thierno Barry, solo ante la portería, envió la ocasión por encima, además de que Jack Grealish estrelló un disparo en el poste, fue el Sunderland quien se mostró más activo y quien no paró de encerrar a su rival. En la segunda mitad Enzo Le Fée avisó para el Sunderland, pero Pickford respondió con buenas intervenciones y el VAR rechazó un penalti por posibles manos en el área 'blue' que pudo haber cambiado el desenlace a favor de los del estadio de la luz, que siguen brillando pese a no poder culminar la remontada. El punto deja al Sunderland con 18 puntos y todavía en puestos de 'Champions', mientras que el Everton suma un punto y se mantiene decimocuarto con 12 puntos, sin aprovechar una buena primera parte y dando por bueno el sufrimiento para salvar un punto ante las acometidas de Le Fée, Wilson Isodor, Noah Sadiki, Bertrand Traore y compañía.