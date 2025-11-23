Fútbol/Premier.- Un 'hat trick' de Eze para un Arsenal dueño del norte y más líder

MADRID, 23 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Arsenal goleó (4-1) al Tottenham este domingo en la jornada 12 de la Premier para ampliar su liderato gracias a un 'hat trick' de Eberechi Eze en el derbi del norte de Londres, mientras que el Aston Villa venció (1-2) al Leeds para seguir con zona 'Champions'.

Los de Mikel Arteta aprovecharon un fin de semana redondo, con las derrotas de sus dos grandes rivales --Manchester City y Liverpool-- en las últimas campañas, en busca de afianzar el liderato y buscar su ansiada Premier. Los 'gunners', que no ganan la Liga desde 2004, tienen ahora al Chelsea como máximo perseguidor, su rival el próximo domingo, a seis puntos.

El derbi capitalino lo acaparó Eze, un recién llegado al Arsenal, quien firmó tres goles a cuál más bonito para desmontar a un irregular Tottenham. El primero de la tarde fue de Leandro Trossard, a pase del español Mikel Merino, quien tuvo también un papel destacado en el Emirates Stadium. Los 'Spurs', novenos.

En el otro encuentro de este domingo, el Aston Villa defendió su posición en zona de Liga de Campeones con una remontada en Leeds. El VAR ayudó a los locales a adelantarse temprano en Elland Road pero un doblete de Morgan Rogers en el segundo tiempo dio los tres puntos a los de Unai Emery y dejó al Leeds en zona de descenso.