Fútbol/Primera.- Alessio Lisci, antes de medirse al Madrid: "Es un reto bonito, lo afrontamos con la máxima ilusión"

BARCELONA, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Club Atlético Osasuna, Alessio Lisci, ha asegurado este lunes que el duelo de LaLiga EA Sports que disputará este martes (21.00 horas) frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu es un "reto bonito" que su equipo afronta con la "máxima ilusión", aunque son conscientes de la dificultad del partido a pesar de la corta pretemporada que ha realizado el conjunto blanco.

"Es un reto bonito, supone un partido difícil pero que afrontamos con la máxima ilusión porque a todos nos gusta enfrentarnos a los mejores, y siempre viene bien jugar esos partidos", ha asegurado el técnico italiano en la rueda de prensa previa al encuentro con el que se estrenará en el banquillo de Osasuna.

Lisci debutará como entrenador frente a un Real Madrid que llega a este duelo inicial sin apenas hacer pretemporada por la disputa del Mundial de Clubes, un hecho que el nuevo entrenador rojillo no considera una desventaja, ya que los encuentros de la competición intercontinental han servido a los jugadores del conjunto blanco para poder conocerse y hacer grupo.

"Ellos han jugado el Mundial de Clubes y ahí se han podido conocer, hacer grupo porque son partidos de un nivel de exigencia muy alto y creo que les ha servido también como pretemporada. Entonces al final el campo dirá si es una ventaja o no pero yo creo que tienen un cuerpo técnico y un club de un nivel muy alto y seguramente han sido capaces de hacer de que esta no pretemporada no haya sido una desventaja", aseguró.

El técnico rojillo destacó el "nivel extremo" de los jugadores del Real Madrid, tanto colectivo como individual. "Es muy difícil controlarlos a nivel individual y muy difícil también controlarlos a nivel colectivo. Esto es lo que nos gusta, jugar contra equipos tan difíciles. Si tú quieres, tanto yo como los jugadores, queremos estar en la élite máxima, pues eso es lo que tiene que ser", explicó.

Lisci señaló que el equipo llega "muy bien" por la "evolución" que ha tenido "del primer día al último" y que el último partido, en el que dieron su "mejor versión" ha sido el resumen de la pretemporada. "El equipo llega con confianza y con muchas ganas de empezar porque ya estamos tardando en empezar", agregó.

El exentrenador del CD Mirandés explicó que su intención es tener un "equipo equilibrado" capaz de "dominar" todos los aspectos del juego. "Lo que vamos a intentar es que sea un equipo equilibrado que pueda dominar todas las fases del juego. No quiero un equipo que destaque solo una cosa sino que intente hacer bien todo. En esa dirección estamos yendo, más allá del sistema de juego", reveló.

“Es evidente que cuando vas al Bernabéu, hay campos donde te enfrentas a rivales de un nivel muy alto y tienes que ir ajustando cosas, pero sí que yo me veo a todos los campos donde iremos, me veo capacitado para hacer daño al rival, creo que en el fútbol se trata de esto, no se trata solo de ir a verla venir, otra cosa es que a veces te sale y otra no, pero la idea es también hacerle daño al rival”, manifestó.

Además, Lisci ha destacado la importancia de “saber responder” a lo que haga el Real Madrid. “Un Osasuna que sea capaz de entender los momentos del partido, de saber responder a lo que hace el Real Madrid, porque es un equipo que en pretemporada, sobre todo en el Mundial, ha cambiado mucho en función del rival. Tiene unos patrones que se repiten, tenemos que ser capaces de responder. De solventar esos patrones, tanto con balón como sin balón”, declaró.

Por último, el técnico italiano confesó que está “muy contento” con la plantilla actual, aunque reconoció que pueden haber cambios durante estas dos últimas semanas de mercado. “Estoy muy contento con la plantilla. A partir de ahí, cuando el mercado está abierto, está abierto para todos. No te puedo decir estás cerrado al 100%. Veremos lo que hay, si hay situaciones u oportunidades que se puedan hacer y si no nos quedamos así, todos contentos”, concluyó.