Fútbol/Primera.- Anoeta vive un derbi vasco de necesidades y el Villarreal busca asaltar la segunda plaza

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

La Real Sociedad recibe este sábado al Athletic Club en Anoeta (18.30), en la jornada 11 de LaLiga EA Sports, un derbi vasco marcado por la urgencia de ambos equipos a nivel clasificatorio, mientras que el Villarreal CF y Rayo Vallecano abrirán la jornada sabatina en la Cerámica (14.00), en un duelo en el que los 'groguets' podrían colocarse segundos, de manera provisional.

Real Sociedad y Athletic Club vivirán en Anoeta el derbi con más urgencias de los últimos tiempos. Los locales, pese a haber sumado cuatro de los últimos seis puntos en juego, siguen estando en la zona baja de la clasificación, igualados a puntos con los puestos de descenso, mientras que los visitantes, pese a estar a sólo dos puntos de los puestos europeos, sólo han ganado en uno de sus últimos siete partidos ligueros.

Malos resultados que, en parte, vienen provocados en ambos equipos por la falta de gol. Real Sociedad y Athletic Club están teniendo muchos problemas para generar y acertar en la faceta ofensiva, con los 'txuri urdin' marcando sólo 10 goles en las primeras 10 jornadas, por los nueve que llevan los 'leones'. Así, los de Ernesto Valverde son el segundo peor equipo de la competición en este apartado, a lo que se suma que ninguno de los goleadores ha sido capaz de repetir.

El Athletic está teniendo especialmente dificultades fuera de casa, donde sólo ha conseguido un triunfo --ante el Real Betis--, y el resto han sido tres derrotas y un empate, en los que ha recibido siete goles en contra y anotado sólo un gol, el de Gorka Guruzeta al Borussia Dortmund. De hecho, el delantero donostiarra, que marcó un doblete frente al Qarabag en Champions, es el principal argumento ofensivo visitante para asaltar Anoeta, donde el conjunto vizcaíno no gana desde 2017.

Y si Valverde cuenta con Guruzeta, las esperanzas realistas están puestas en la figura de Mikel Oyarzabal. El capitán 'txuri urdin' tiene en el Athletic Club su víctima favorita, al que le ha marcado 8 tantos en los 19 derbis vascos que ha jugado. Además, viene de marcar un doblete en la victoria liguera de la Real Sociedad frente al Sevilla (2-1), aunque acumula dos derbis sin ver puerta.

Más allá de las referencias ofensivas, el desequilibrio por banda podría decantar el partido en favor de uno u otro con relevancia para Nico Williams, que no ha mostrado su mejor nivel en los últimos partidos, pero en este tipo de partido es propenso a aparecer, y de Ander Barrenetxea, que está siendo de lo mejor del equipo realista.

En cuanto al once, la principal duda en el once de Sergio Francisco, que recupera al Take Kubo y tiene las bajas principalmente de Orri Óskarsson y Yangel Herrera, será el jugador que acompañe a Oyarzabal y Barrenetxea en la línea ofensiva, con el japonés pugnando por el puesto con Gonzalo Guedes.

En el lado rojiblanco, con la importante baja de Iñaki Williams, más allá de la duda del tocado Aymeric Laporte en el eje de la zaga junto a Dani Vivian, las dudas recaen en si Valverde piensa mucho en la importante visita al Newcastle en la Champions y a qué dos elige entre Guruzeta, Alex Berenguer y Robert Navarro, ex de la Real. Villarreal busca la segunda plaza

Por su parte, Villarreal CF y Rayo Vallecano abrirán la jornada sabatina en el Estadio de la Cerámica donde los pupilos de Marcelino García podrían asaltar, al menos de manera momentánea, la segunda posición que ocupa el FC Barcelona si logran vencer a un equipo franjirrojo que vive su mejor momento de la temporada y que en caso de ganar ratificaría sus ambiciones europeas.

El equipo 'groguet' está siendo uno de los mejores equipos de este inicio del curso, y con las victorias ante el Valencia CF, en Liga, y el Ciudad de Lucena, en Copa, ha conseguido enderezar una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar. Además, en la competición doméstica se están mostrando especialmente solventes ante su público, donde han sacado 13 de los 15 puntos en juego, aunque dejó escapar un valioso triunfo ante el Real Betis que le igualó un 2-0 más allá del 90.

Pero enfrente tendrán a un enrachado Rayo Vallecano, séptimo con 14 puntos y que parece haber encontrado la continuidad en los resultados. Los de Iñigo Pérez, que sólo han perdido en una de sus últimas tres visitas a la Cerámica, encadenan, entre sus tres competiciones, seis encuentros consecutivos sin perder, cinco de ellos con victoria, tres seguidas en el torneo doméstico y sin recibir gol.

El conjunto madrileño no pierde a domicilio desde el mes de septiembre, ganando en sus dos últimas salidas ligueras ante Real Sociedad (0-1) y Levante (0-3).

En lo deportivo, se esperan rotaciones por parte de Marcelino García Toral, ya que el próximo miércoles visitará Chipre en un duelo clave de Champions para medirse al modesto Pafos FC en un duelo en el que sólo le vale la victoria y el sexto para los 'groguets' en 17 días.

En el lado rayista, que también tendrá partido europeo el próximo jueves en casa ante el Lech Poznan en la Conference League, Íñigo Pérez puede apostar por una alineación reconocible con el tridente ofensivo formado por Alemao, Jorge de Frutos y Álvaro García, que si anota igualaría a Trejo como octavo máximo goleador de la historia del Rayo.

--HORARIOS DEL SÁBADO EN LA JORNADA 11 DE LALIGA EA SPORTS.

Sábado 1.

Villarreal - Rayo Vallecano. Galech Apezteguía (C.Navarro) 14.00.

Atlético de Madrid - Sevilla. Hernández Maeso (C.Extremeño) 16.15.

Real Sociedad - Athletic Club. Munuera Montero (C.Valenicano) 18.30.

Real Madrid - Valencia. Busquets Ferrer (C.Balear) 21.00.

Domingo 2.

Levante - RC Celta 14.00 horas.

Alavés - Espanyol 16.15 horas.

Barcelona - Elche 18.30 horas.

Real Betis - RCD Mallorca 21:00 horas. Lunes 3. Real Oviedo - Osasuna 21:00 horas.