Fútbol/Primera. Athletic y Oviedo confrontan urgencias y el Betis busca ahondar la crisis del Valencia

El Athletic Club recibirá este domingo (14.00 horas) al Real Oviedo en la jornada 12 de LaLiga EA Sports, un duelo al que ambos llegarán exigidos por la tabla clasificatoria y en malas dinámicas de resultados, y el Real Betis visitará a un necesitado Valencia CF (18.30 horas) con los verdiblancos buscando su cuarto triunfo consecutivo y dejar con ello a los 'ches' en puestos de descenso.

San Mamés abrirá esta tanda dominical con un partido entre equipos en mal momento, tanto de juego como resultados. Los rojiblancos han encadenado por segunda vez en el curso tres derrotas consecutivas, dos de ellas en Liga, algo que los ha situado por primera vez este curso por debajo del top 10 en Primera División. Por su parte, los asturianos no ganan desde la jornada 7 y son penúltimos, a un punto de la salvación.

Los 'leones' se encomiendan a San Mamés para poner fin a una dinámica gris que les ha valido sumar un solo punto de los últimos nueve posibles en Liga. Además, los pupilos de Ernesto Valverde están viendo cómo, tras varios años haciendo de su casa un fortín, ahora les cuesta mucho sacar adelante los partidos. De hecho, esta campaña ya han caído como locales ante Alavés y Getafe, y el Girona, colista, arrancó un empate.

Cosecha muy pobre para el Athletic que está motivada en parte por la acumulación de lesiones que arrastra desde el inicio de curso, entre ellos Oihan Sancet y los hermanos Williams. La mejor noticia para los de Valverde, que vienen de caer (2-0) en Champions League ante el Newcastle, será las vueltas de Nico Williams, Yuri Berchiche y Gorka Guruzeta. Ninguno de ellos estuvo en St. James' Park, pero se han recuperado para lo que su compañero Unai Simón tildó como "una final".

Guruzeta sufrió un proceso gripal en la previa de ese duelo ante el Newcastle, pero ante el Oviedo buscará prolongar su racha goleadora, que le había permitido marcar tres goles en los tres partidos anteriores. Por su parte, no se espera que Nico Williams sea titular, ya que los problemas de pubalgia que arrastra siguen mermando su rendimiento.

Los carbayones buscarán su primera victoria en el siglo XXI en San Mamés, que también supondría la primera de Luis Carrión en su segunda etapa al frente del equipo. Y es que, pese a la destitución de Veljko Paunovic, el Oviedo sigue acusando problemas defensivos. Cierto que empató a cero en la última jornada ante Osasuna, pero ha encajado 19 goles en Liga y ese lastre se une a sus problemas en ataque, pues solo ha marcado siete goles en 11 jornadas.

Por su parte, a Mestalla llegarán valencianistas y béticos en estados de forma contrapuestos. Si bien los andaluces, quintos, solo han perdido uno de sus últimos siete encuentros ligueros, los 'ches' no lo hacen desde la jornada 5 ante el Athletic; desde entonces, su balance es de cuatro derrotas y dos empates, provocando caer a puestos de descenso.

Y para salir de ahí, los pupilos de Carlos Corberán necesitarán recuperar la solidez defensiva que tanto les caracterizó el pasado curso desde la llegada del técnico de Cheste. Desde la jornada 5 de éste, solo han mantenido su portería a cero en el empate ante el Alavés, mientras que en el resto de partidos han encajado dos o más goles. Además, están inmersos en una sequía goleadora que ya ha superado los 300 minutos.

Números muy diferentes son los que tienen al Betis en un estado de entusiasmo. Los de Manuel Pellegrini afrontarán esta cita tras ganar (2-0) en un importante choque europeo al Olympique de Lyon, gracias a los goles de Antony y Ez Abde. Los dos extremos le han cambiado la cara al equipo en el último mes de competición y entre ambos acumulan ocho goles y dos asistencias en los últimos seis partidos.

Además, los verdiblancos aún no saben lo que es perder a domicilio esta temporada, habiendo sumado un triunfo y cuatro empates en Liga. Eso sí, su cuenta pendiente es transformar esos empates en triunfos y así meterse aún más de lleno en la lucha por la cuarta posición. En Valencia buscará sumar los tres puntos por cuarta vez en las últimas seis temporada, en las que solamente ha caído derrotado en dos ocasiones.

Por último, Mallorca y Getafe vivirán desde las 18.30 horas un duelo 'a priori' entre rivales directos, pero al que los azulones llegarán con ínfulas. La urgencia por los tres puntos será mayor para los baleares, inquilinos de la frontera entre salvación y descenso con nueve puntos.

Eso sí, los de Jagoba Arrasate quieren alargar su buena dinámica como locales, que les ha permitido encadenar cuatro partidos sin perder. Para ello, necesitarán que Vedat Muriqi, Jan Virigili y Sergi Darder vuelvan a lucirse tras haber estado grises en la pasada jornada ante el Betis.

Por su parte, el 'Geta' va séptimo con 17 puntos y pretende firmar tres victorias seguidas en Liga por primera vez desde 2020. Su técnico José Bordalás busca seguir exprimiendo el gran momento de Borja Mayoral, que ha marcado cinco dianas en sus últimos cuatro partidos disputados.

--HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 12 DE LALIGA EA SPORTS.

Athletic Club - Oviedo. Soto Grado (C.Riojano)

14.00.

Rayo Vallecano - Real Madrid. Martínez Munuera (C.Valenciano)

16.15.

Mallorca - Getafe. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco)

18.30.

Valencia - Betis. García Verdura (C.Catalán)

18.30.

RC Celta - FC Barcelona. Alberola Rojas (C.Castellano-manchego)

21.00.