Fútbol/Primera.- Crónica del Atlético de Madrid - Rayo Vallecano, 3-2

MADRID, 24 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Atlético de Madrid venció (3-2) al Rayo Vallecano este miércoles gracias a un 'hat trick' del delantero argentino Julián Álvarez, quien rescató los tres puntos en el derbi celebrado en el Riyadh Air Metropolitano para alivio de su necesitado equipo.

"Es el mejor jugador que tenemos", dijo Diego Pablo Simeone sobre su compatriota, después de que la 'Araña' no atinara contra el Mallorca, falló incluso un penalti, y fuese sustituido enfadado. Tanto equipo como afición lo sabían también y, sobre todo, el propio delantero, que acudió al rescate mostrando su talla mundial.

Contra las cuerdas por la situación descolgada en la tabla, el Atlético salvó un nuevo pinchazo para sumar nueve puntos, a nueve del líder Real Madrid, una brecha que tras seis jornadas estuvo cerca de ser peor. El Rayo, que empezó por debajo por el primer picotazo de calidad de la 'Araña' a los 15 minutos, fue un rival muy incómodo que llegó a remontar y rozar la victoria.

Una carrera de Antoine Griezmann fue el aperitivo, pero lo que rompió el hielo fue el centro de Marcos Llorente que cazó Julián con maestría en el segundo palo, con la zurda, y que abrió el melón en el Metropolitano después de un inicio de tanteo (1-0). El partido bajó de intensidad y el Rayo empezó a tomar posiciones.

Oblak se tuvo que esmerar para despejar balones y Alemao rozó el empate. Después del posible 2-0 en una buena jugada rojiblanca, Pep Chavarría se sacó un misil para el 1-1 justo antes del descanso, mal augurio para un Atleti de nuevo incapaz de guardar la renta.

El partido empezó a calentarse tras el descanso, con Koke rozando la agresión al meta rival Augusto Batalla. Mucha intensidad e intercambio de golpes del que salió ganador por momentos el Rayo, ganando la espalda a la defensa local, en el 1-2 de Álvaro en el minuto 77. Los de Iñigo Pérez, también con necesidad de sumar, se frotaron las manos antes de tiempo, con un Julián Álvarez suelto en el área para cazar el 2-2 en un rechace.

Era el momento de "el mejor", y el argentino se reivindicó y levantó al Atlético con un golazo por la escuadra en el minuto 88. Una remontada de película, pese que el Rayo no quiso tirar la toalla, para no dejar de creer, como le gusta a los del 'Cholo'. La arenga perfecta para recibir al Real Madrid el próximo sábado.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ATLÉTICO DE MADRID, 3 - RAYO VALLECANO, 2. (1-1, al descanso).

--ALINEACIONES:

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Molina (Simeone, min.56), Le Normand, Hancko, Javi Galán (Raspadori, min.73); Llorente, Barrios, Koke (Nico González, min.56), Gallagher (Pubill, min.83); Griezmann y Julián Álvarez.

RAYO VALLECANO: Batalla; Balliu, Lejeune, Jozhua, Chavarría; Unai López (Pedro Díaz, min.79), Óscar Valentín (Pathé Ciss, min.65); Ratiu, Isi (Gumbau, min.85), Fran Pérez (Álvaro, min.65); y Alemao (Pacha Espino, min.65).

--GOLES:

1 - 0, min.15, Julián Álvarez. 1 - 1, min.45+1, Chavarría. 1 - 2, min.77, Álvaro. 2 - 2, min.80, Julián Álvarez.

3-2, min.88, Julián Álvarez. --Árbitro: Hernández Hernández (C. Las Palmas). Amonestó a Koke (min.51), Llorente (min.86) y Le Normand (min.96) por parte del Atlético, y a Balliu (min.54), Chavarría (min.87), Pathé Ciss (min.92) y Ratiu (min.98) en el Rayo. --Estadio: Riyadh Air Metropolitano.