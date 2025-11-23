Fútbol/Primera.- Crónica del Getafe - Atlético de Madrid, 0-1

MADRID, 23 Nov. 2025 (Europa Press)

El Atlético de Madrid salvó la trampa (0-1) de su visita al Getafe este domingo en la jornada 13 de LaLiga EA Sports para mantener su persecución al liderato, gracias a un gol en propia puerta de Domingos Duarte en el minuto 82.

Los de Diego Pablo Simeone lo intentaron y también supieron sufrir en la siempre complicada visita al Coliseum. Tras el parón por selecciones, el cuadro rojiblanco volvió con ritmo, liderado por Álex Baena, y buscó la meta rival haciendo a David Soria el mejor de los locales. Sin embargo, el 'Geta' tuvo también sus ocasiones y, en el tramo final, fue un gol en propia lo que decidió.

El peso ofensivo de un Atleti que no pierde en Liga desde la primera jornada terminó minando la resistencia azulona, aunque los de José Bordalás tuvieron un balón al larguero de Mauro Arambarri en el descuento. Los del 'Cholo', cuartos con 28 puntos por los 31 del FC Barcelona, endosaron la segunda derrota seguida a un Getafe que buscaba dar el salto a la zona de competición europea.

El equipo del 'Cholo' tuvo una gran ocasión para adelantarse a los seis minutos, un cabezazo de Nico González que sacó casi a bocajarro David Soria. De inicio hubo cierto intercambio, el 'Geta' también pisó el área de Juan Musso, titular por el lesionado Jan Oblak, aunque los azulones no encontraron el disparo a puerta.

También fue desviado el de Álex Baena, pero los de José Bordalás encontraron poco a poco una buena disposición atrás, con desgaste en la presión, para cortar la creación ofensiva rojiblanca. Los visitantes lamentaron además la lesión de Marcos Llorente, entró por él Antoine Griezmann a los 15 minutos, con todo abierto al descanso.

El francés fue el primero en tenerla en la reanudación, aunque Soria lució de nuevo y la jugada no valió por posición ilegal, y estuvo en el ajo cada vez que el Atlético rondó el gol. Los de Bordalás reaccionaron para sacar al rival de su campo y el 'Cholo' aprovechó cierto cambio de tercio para mirar al banquillo.

La insistencia de Baena por banda mantuvo el goteo de llegadas de un Atlético que no dejó de rondarlo. Soria firmó un paradón ante Raspadori y, en los locales, Luis Milla y Arambarri remataron desviado. El partido parecía en el alambre cuando, un balón parado de Baena y la continuación al área de Raspadori buscando a Griezmann la metió Duarte en su portería tratando de evitarlo.

El 'Cholo' ni mucho menos encontró la calma y pidió a los suyos mantener la intensidad hasta un descuento que se hizo eterno para los visitantes, con la última con ese balón al larguero de Arambarri tras un barullo en el área. Sabiendo sufrir en un campo donde la pasada campaña inició su declive liguero en marzo, el Atlético se llevó el derbi para mantener el alto ritmo que marcan por arriba Real Madrid, Barça y Villarreal.

FICHA TÉCNICA. --RESULTADO: GETAFE, 0 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-0, al descanso). --ALINEACIONES. GETAFE: Soria; Juan Iglesias (Juanmi, min.87), Djené, Abqar (Femenía, min.77), Domingos Duarte, Diego Rico; Arambarri, Milla (Javi Muñoz, min.90), Liso (Coba, min.77), Mario Martín (Sancris, min.86); y Mayoral. ATLÉTICO DE MADRID: Musso; Molina, Giménez, Lenglet, Ruggeri (Gallagher, min.69); Llorente (Griezmann, min.14), Barrios, Koke (Sorloth, min.59), Nico (Hancko, min.69); Baena y Julián Álvarez (Raspadori, min.59). --GOL: 0 - 1, min.82, Duarte. --ÁRBITRO: Cuadra Fernández (C.Balear). Amonestó a Abqar (min.40) y Martín (min.79) por parte del Getafe. Y a Julián (min.49), Giménez (min.57) y Musso (min.91) en el Atlético. --ESTADIO: Coliseum.