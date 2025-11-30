Fútbol/Primera. Crónica del Girona - Real Madrid, 1-1

MADRID, 30 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Madrid empató (1-1) contra el Girona para dejarse el liderato de LaLiga EA Sports en su visita este domingo a Montilivi de la jornada 14, otra discreta actuación de los blancos que esta vez ni Kylian Mbappé acertó a salvar.

Los de Xabi Alonso fueron un quiero y no puedo, y en ocasiones ni siquiera esas buenas intenciones, ante un Girona que se adelantó por medio de Azzedine Ounahi antes del descanso. Los catalanes, que suman un punto de fe que no les saca de la zona de descenso, aguantaron la reacción desajustada de un Madrid que empató de penalti de Mbappé pero no salvó el liderato.

Con la necesidad de mejorar sensaciones, y más aún de ganar después del triunfo del FC Barcelona el día anterior, el Madrid no arrancó mal en Montilivi, aunque le faltaron llegadas. La ausencia de movilidad persiguió muchos minutos a los visitantes, y señaló a más de un jugador, mientras Mbappé volvió a ser solución preferida.

El francés se ofreció más que nadie y estuvo también atento a los errores en salida de balón del Girona. Los de Míchel perdieron la posesión de inicio pero el Madrid hizo más daño recuperando el balón en campo contrario. El partido se animó en ocasiones y el Girona avisó con Viktor Tsygankov, Vladyslav Vanat y Ounahi.

De Courtois a Paulo Gazzaniga, el meta de los locales salvó un cabezazo de Eder Militao pero no el 0-1 de Mbappé. El gol sin embargo no subió tras una mano del francés vista por el VAR y el guion cambió por completo en un instante, ya que el Girona se adelantó casi a continuación con un misil de Ounahi.

Tras el paso por vestuarios, el equipo de Alonso tardó en darse por aludido. El Girona, con su plaga de bajas y en puestos de descenso, pecó por meterse atrás demasiado pronto, pero el trantrán de los blancos no encontró huecos. El futuro de los merengues en Montilivi pasó por un paradón de Courtois a Vanat, mientras la defensa de los locales empezaba a pedir aire.

Sin el paso al frente de la segunda línea, Vinícius, gol anulado incluido por fuera de juego, se animó para acercar el empate hasta que forzó una pena máxima que convirtió Mbappé. El Girona se preparó entonces para sufrir, hacerse fuerte atrás y buscar alguna contra, con ocasiones de Vitor Reis y Joel Roca para hacer el segundo.

El Madrid, con la entrada de Rodrygo, quien reclamó un penalti, o Gonzalo al final, asedió por momentos pero los de Alonso no rompieron la crisis liguera. El tercer empate seguido, tras Rayo y Elche, se confirmó con Mbappé, la mitad de este Madrid como atestiguan sus goles, fallando la última y Alonso de rodillas en la banda. Los blancos, con 33 puntos, cedieron la cabeza al Barça (34).

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: GIRONA, 1 - REAL MADRID, 1. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES:

GIRONA: Gazzaniga; Álex Moreno, Vitor Reis, Arnau, Hugo Rincón (Francés, min.72), Witsel, Iván Martín, Ounahi (Abel Ruiz, min.83), Tsygankov (Asprilla, min.72), Bryan Gil (Roca, min.72) y Vanat (Kourouma, min.83).

REAL MADRID: Courtois; Trent (Gonzalo, min.90), Militao, Rüdiger, Fran García (Carreras, min.90); Tchouaméni (Rodrygo, min.72), Fede Valverde, Bellingham, Güler (Camavinga, descanso), Vinicius y Mbappé.

--GOLES:

1 - 0, min.45, Ounahi.

1 - 1, min.67, Mbappé.

--ÁRBITRO: De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó a Gazzaniga (min.42), Ounahi (min.59) y Vanat (min.74) por parte del Girona.

--ESTADIO: Montilivi, 14.000 espectadores.