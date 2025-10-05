Fútbol/Primera.- Crónica del RC Celta - Atlético de Madrid, 1-1

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) - El Atlético de Madrid empató (1-1) con el RC Celta este domingo en su visita al Estadio ABANCA Balaídos de la jornada ocho de LaLiga EA Sports, un punto escaso pero que tuvo que dar por bueno al jugar la segunda parte con uno menos por dos amarillas a Clement Lenglet.

El defensa francés, que se la jugó en un agarrón cuando ya estaba amonestado, dejó a su equipo con uno menos aún en el primer tiempo, pese a las protestas de Diego Pablo Simeone. El Atlético, que había empezado por delante con el gol en propia puerta de Carl Starfelt, supo sufrir en defensa e incluso se hizo fuerte en la reanudación.

El Celta no encontró el camino hasta la entrada de Iago Aspas. El capitán gallego, que igualó a Manolo en el récord de partidos con el club (533), fue además autor del 1-1 y, en el tramo final, los de Claudio Giráldez no acertaron en la remontada (sexto empate a un gol en ocho partidos). El Atlético no hizo buena la goleada en el derbi contra el Real Madrid y volvió a dejarse puntos, a ocho puntos de los blancos, y sin aprovechar la derrota del FC Barcelona.

Pablo Barrios dio la razón a Luis de la Fuente en la jugada del 0-1 rojiblanco, con el desmarque y el pase que terminó siendo gol en propia puerta. Igual hizo Marcos Llorente, llegando a ambas líneas de fondo, en defensa y en ataque, aunque el otro que brilló en los visitantes fue Antoine Griezmann. El Atlético mantuvo el nivel de los últimos partidos, pero la expulsión dio alas al Celta.

Los locales no contaron esta vez con la inspiración de Borja Iglesias, que venía de marcar en seis de seis partidos, errático ya desde una muy clara a los dos minutos. Del mismo modo, el Atleti no disfrutó de la racha de Julián Álvarez. Alguna recuperación arriba tampoco la aprovechó el Celta e Ionut Radu salvó el 0-2 de David Hancko, un disparo a bocajarro del defensa eslovaco.

La expulsión de Lenglet dio paso al mejor momento del celta, de nuevo asomando el 'Panda' y dando trabajo a Oblak. Era el camino para los locales, pero el Atlético se hizo fuerte atrás tras el descanso. Los del 'Cholo' levantaron el muro y el Celta no encontró huecos hasta que lo hizo Aspas. El capitán empató y dio el criterio que le faltaba a los suyos, sin llegar a culminar la remontada.

Ese efecto no lo tuvo esta vez Álex Baena en los minutos de revulsivo, no tuvo la suya Alexander Sorloth, porque el Celta buscó una primera victoria que se le resiste. Los de Vigo al menos salen del descenso con el punto y los del 'Cholo' ven de nuevo lejos el liderato y frenada su escalada antes del parón por selecciones.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: RC CELTA, 1 - ATLÉTICO DE MADRID, 1. (0-1, al descanso).

--ALINEACIONES: RC CELTA: Radu; Javi Rodríguez, Starfelt, Marcos Alonso; Carreira (Moriba, min.84), Damián Rodríguez, Fran Beltrán (Hugo Álvarez, min.55), Mingueza; Swedberg (Bryan, min.63), Jutglà (Aspas, min.63) y Borja Iglesias (Pablo Durán, min.84).

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano (Molina, min.82), Barrios, Koke (Gallagher, min.77), Nico González; Griezmann (Javi Galán, descanso; Baena, min.76) y Julián Álvarez (Sorloth, min.82). --GOLES: 0 - 1, min.6, Starfelt (propia puerta). 1 - 1, min.68, Aspas. --ÁRBITRO: Soto Grado (C.Riojano). Amonestó a Iglesias (min.65) por parte del Celta y a Lenglet (min.25) y Baena (min.78) en el Atlético. Expulsó a Lenglet por segunda amarilla (min.40). --ESTADIO: ABANCA Balaídos.