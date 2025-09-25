Fútbol/Primera.- Crónica del Real Oviedo - FC Barcelona, 1-3

MADRID, 25 Sep. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona remontó (1-3) al Real Oviedo este jueves para mantener su persecución al liderato del Real Madrid en la sexta jornada de LaLiga EA Sports, gracias a los goles de Eric García, Robert Lewandowski y Ronald Araújo en la segunda parte. Los de Hansi Flick se encontraron con una buena trampa que salvar, para seguir a dos puntos de los blancos (18 por 16) a pesar de las bajas de Fermín, Gavi o Lamine Yamal, en el regreso azulgrana al Carlos Tartiere 24 años después. El recién ascendido, deseoso de noches como esta, no defraudó a su afición pero se quedó con la miel en los labios, y en tres puntos en zona de descenso.

El vigente campeón buscó su gol de inicio pero los misiles de Marcus Rashford, dispuesto a seguir su estado de gracia, encontraron al meta local Aarón Escandell. El Oviedo tuvo sus momentos de jugar en campo rival y Eric García salvó el gol de Salomón Rondón. La claridad de Santi Cazorla ayudó a los locales y, cuando empezaba a sufrir mucho, el Oviedo encontró el 1-0 a la media hora. En un saque de banda, Joan García se la jugó en su salida, muy lejos de su portería, y encima no reventó el balón sino que se lo dejó franco a un Alberto Reina que no perdonó desde lejos. El primer borrón como portero culé del ex del Espanyol complicó y mucho la papeleta a un Barça que perdió además su ritmo ofensivo.

El Oviedo levantó el muro delante de su portería y los de Flick, con poco ritmo en sus pases, dejaron de encontrar huecos. Así volvió el equipo azulgrana tras el descanso también, ante un Oviedo duro en los duelos, solidario en las ayudas y mordiendo en general para no dejar pensar a su rival. Sin embargo, el campeón supo meter la marcha que necesitaba y los de Veljko Paunovic fueron testigos. Raphinha y Pedri ganaron la línea de fondo y, en una de esas, tras un saque de esquina y con el Barça totalmente volcado, fueron Araújo, de extremo izquierdo, y Eric García, ganando el rechace del remate de Ferran, quienes labraron el 1-1 en el minuto 56. El cuadro culé se fue a por el partido y los cambios le sentaron bien.

Frenkie de Jong, que había entrado al descanso por Marc Casadó, le puso el centro medido a un Lewandowski que, tras cuatro minutos sobre el césped, cabeceó a la perfección el 1-2. El Oviedo, con el gen competidor de un equipo que se empeñó en ascender hasta que lo logró, apretó con las ocasiones de Josip Brekalo y el Barça sudó hasta que Araújo rubricó el triunfo con otro cabezazo en el 88'.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: REAL OVIEDO, 1 - FC BARCELONA, 3. (1-0, al descanso).

--ALINEACIONES.

REAL OVIEDO: Aarón Escandell; Lucas, Bailly, Carmo, Rahim; Dendoncker (Colombatto, min.89), Reina (Brekalo, min.65), Hassan (Sibo, min.65), Ilyas (Álex Forés, min.75), Cazorla (Luka Ilic, min.65) y Rondón.

FC Barcelona: Joan García; Eric García, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín (Kounde, min.73); Casadó (De Jong, descanso), Pedri (Bernal, min.91), Olmo, Raphinha (Lewandowski, min.66), Rashford (Christensen, min.91) y Ferran Torres. --GOLES: 1 - 0, min.33, Reina. 1 - 1, min.56, Eric García. 1 - 2, min.70, Lewandowski. 1 - 3, min.88, Araújo. --ÁRBITRO: Ortiz Arias (C. Madrileño). Amonestó a Bailly (min.92) en el Oviedo. --ESTADIO: Estadio Carlos Tartiere, 29.850 espectadores.