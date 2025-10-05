Fútbol/Primera.- Crónica del Sevilla FC - FC Barcelona: 4-1

MADRID, 5 Oct. 2025 (Europa Press) -

El FC Barcelona ha caído este domingo ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán (4-1) y ha encajado su primera derrota en LaLiga EA Sports 2025-26, un partido en el que los azulgranas, que fallaron un penalti para empatar con 2-1, no pudieron aguantar el ritmo frenético de un excelso cuadro sevillista, que le deja sin liderato.

Los goles del exazulgrana Alexis Sánchez, de penalti, y de Isaac Romero permitieron a los de Matías Almeyda adelantarse en la primera mitad, que Marcus Rashford, que acabó tocado, cerró con un tanto que hacía creer en la remontada. Robert Lewandowski dispuso de la oportunidad de poner el 2-2 en el minuto 76 y con un penalti que mandó fuera, y el Sevilla no perdonó. Carmona y Akor Adams, en el 90 y el 96, se encargaron de ofrecer a los andaluces una victoria ante los azulgranas diez años después.

Con este resultado, el Barça encaja su segunda derrota consecutiva y poner fin a una semana para olvidar en la que también sucumbió ante el Paris Saint-Germain en 'Champions' (2-1); así, se marcha al parón por selecciones sin el liderato y con 19 puntos, a dos del nuevo líder, el Real Madrid. El Sevilla (13), por su parte, asciende a la cuarta plaza.

La primera parte en el Sánchez-Pizjuán se convirtió en un auténtico martirio para los de Hansi Flick, superados claramente por un Sevilla que se llevó una ventaja corta al intermedio. El conjunto de Matías Almeyda asedió una y otra vez el área de Wojciech Szczesny e Isaac Romero, el mejor de los primeros 45 minutos, perdonó, al menos, tres claras ocasiones de gol.

El cuadro azulgrana, con Ronald Araujo regresando al centro de la zaga y Robert Lewandowski ejerciendo de '9', vio cómo apenas dos minutos después del pitido inicial un viejo conocido, el exculé Alexis Sánchez, chutaba a puerta y Gerard Martín desbarataba la ocasión, aunque la acción quedaba anulada por fuera de juego previo. El chileno, en cambio, no perdonó en la otra oportunidad que se le presentó antes de que se cumpliese el primer cuarto de hora. Tras un forcejeo entre Araujo e Isaac Romero que acabó con el sevillista en el suelo, el colegiado Muñiz Ruiz acudió al VAR y señaló el punto de penalti en medio de la incredulidad azulgrana; Alexis engañó a Szczesny y desató la alegría del Pizjuán.

Carmona, en el 21, pudo incrementar la renta con un chut que se marchó cerca el poste, en el inicio del carrusel de ocasiones nervionenses. Isaac, en apenas dos minutos, también rozó el tanto, primero con un disparo que se fue pegado al palo y después en un mano a mano en el que se impuso Szczesny. El portero polaco, en el 28, volvió a erigirse en el héroe de los suyos al desbaratar otra clara de Lucien Agoumé.

En el minuto 34, Isaac Romero remató de primeras un centro de Agoumé que pudo suponer el 2-0, pero no falló en su siguiente oportunidad.

Ruben Vargas puso un buen centro atrás y apareció el delantero de Lebrija, que solo tuvo que poner el esférico lejos del alcance del guardameta culé (min.36). A pocos minutos del descanso, Marcus Rashford encontró la primera gran ocasión de los de Flick en un mano a mano ante un Odisseas Vlachodimos que sacó una mano providencial para evitar el gol, pero no pudo hacer nada cuando, ya en el descuento, el inglés aprovechó un centro de Pedri al segundo palo para, sin dejar caer el balón, golpearlo con el interior y meter de nuevo al Barça en la lucha (min.45+7). El preparador alemán movió el banquillo tras el descanso y dio entrada a Eric García y Alejandro Balde por Araujo y Gerard Martín. Lewandowski avisó con un remate desviado, pero de nuevo fue el equipo local el que estuvo más cerca de marcar. Tras solicitar penalti después de que un balón impactase en el brazo de Balde, Alexis buscó el tercero con un disparo que desvió Szczesny. Pedri y Eric García ofrecieron la réplica pero se encontraron con un atento Vlachodimos, y ya en el minuto 73 el Barça se encontró con la oportunidad de empatar después de que Adnan Januzaj, que acababa de ingresar en el terreno de juego, derribase a Balde dentro del área. El árbitro no dudó en pitar la pena máxima. Ante los once metros se plantó Lewandowski, pero su lanzamiento se marchó fuera sin ni siquiera rozar el poste. También se le negó el gol a Roony Bardghji, uno de los refuerzos culés para el tramo final, que recogió un balón tras autopase de espuela de Lewandowski y, ya ante Vlachodimos, se lo tiró a las manos. Era el minuto 81 y el tiempo se le agotaba a los de Flick. El sueco volvió a perdonar ante el guardameta griego minutos más tarde, pero quien no lo hizo fue Carmona, que a la contra y con un potente disparo finiquitó el duelo (min.90), que todavía vio el gol de Akor Adams en el descuento (min.96). El vigente campeón se despedía así del liderato.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: SEVILLA FC, 4 - FC BARCELONA, 1 (2-1, al descanso).

--ALINEACIONES.

SEVILLA FC: Vlachodimos; Carmona, Azpilicueta, Marcao, Suazo; Mendy (Peque, min.73), Agoumé, Sow (Gudelj, min.61); Alexis Sánchez, Isaac Romero (Akor Adams, min.61) y Vargas (Januzaj, min.73).

FC BARCELONA: Szczesny; Koundé, Araujo (Eric García, min.46), Cubarsí, Gerard Martín (Balde, min.46); De Jong (Christensen, min.88), Pedri; Dani Olmo, Ferran Torres (Roony Bardghji, min.69), Rashford; y Lewandowski.

--GOLES.

1-0, minuto 13: Alexis Sánchez, de penalti.

2-0, minuto 36: Isaac Romero.

2-1, minuto 45+7: Rashford.

3-1, minuto 90: Carmona.

4-1, minuto 96: Akor Adams.

--ÁRBITRO: Muñiz Ruiz (C.Gallego). Amonestó a Marcao (min.20), a Isaac Romero (min.50), a Januzaj (min.74), a Agoumé (min.81) y a Peque (min.90+3) por parte del Sevilla FC y a Gerard Martín (min.16), a Ferran Torres (min.21), a De Jong (min.38) y a Rashford (min.84) por parte del FC Barcelona.

--ESTADIO: Ramón Sánchez-Pizjuán. 41.040 espectadores.