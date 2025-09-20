Fútbol/Primera.- (Crónica) El Valencia puede con un Athletic sin gol y el Sevilla sonríe con Alexis Sánchez

MADRID, 20 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Valencia venció (2-0) a un Athletic Club que no aprovechó su buen primer tiempo en Mestalla dentro de una jornada cinco de LaLiga EA Sports que dejó este sábado las victorias de Villarreal, Sevilla y Levante ante Osasuna (2-1), Alavés (1-2) y Levante (0-4).

El cuadro 'che' se sirvió del laboratorio a balón parado de Carlos Corberán y un gran cabezazo de Baptiste Santamaria para hacer el gol que encarriló la victoria a 20 minutos del final. El Valencia, que escaló en la tabla con su segunda victoria, alargó el bache de un Athletic que echó de menos de nuevo a Nico Williams.

Los de Ernesto Valverde, también ausente, encadenaron tres partidos sin marcar y tres derrotas en una semana, contando la de Champions ante el Arsenal, a pesar de una gran primera mitad. Los 'leones' mordieron pero sin gol, topando con un ex como Julen Agirrezabala en las ocasiones en especial de Oihan Sancet.

Mestalla dedicó varios momentos de pitos a los suyos y no tuvo difícil el Valencia mejorar en la reanudación, asomando al menos con Arnaut Danjuma. Entonces, Dani Vivian, a instancias del VAR, vio roja directa por cortar el ataque de Santamaria. El Athletic, con reestreno de Aymeric Laporte, encajó por medio del francés e incluso se dejó ir encajando la sentencia de Hugo Duro en el descuento.

VICTORIAS DE SEVILLA Y VILLARREAL

Por otro lado, la visita a Mendizorroza del Sevilla reafirmó a Alexis Sánchez como nuevo ídolo de la capital andaluza, autor del tanto de la victoria en el minuto 67. Los de Matías Almeyda se adelantaron gracias a Rubén Vargas pero el Alavés empató de penalti, transformado por Carlos Vicente para el 1-1 al descanso.

El cuadro visitante de nuevo se adelantó, tras una buena jugada del canterano José Ángel Carmona que definió a la perfección Alexis Sánchez. El chileno marcó su primer gol con el Sevilla y convirtió de nuevo en la Liga once años después de su último tanto con el FC Barcelona.

El 'Chacho' Coudet movió banquillo pero la intensidad no se convirtió en ocasiones, ambos empatados en siete puntos. Además, el Villarreal salvó la dura visita de Osasuna a La Cerámica, aunque tuvo un alto peaje, viendo crecer la enfermería con las lesiones de Ayoze Pérez, Illias Akhomach y Juan Foyth.

El 'Submarino' se tuvo que emplear a fondo para dar la vuelta al gol de penalti de Ante Budimir, aunque con uno más por la expulsión 'rojilla' de Valentin Rosier. Georges Mikautadze y Pape Gueye salvaron los tres puntos en los últimos minutos para un Villarreal que no quiere perder el ritmo de la zona de 'Champions' en la clasificación.

En cambio, Osasuna, que reclamó un penalti sobre Raúl García con 1-1, sigue en su marcha irregular, incapaz de enlazar dos triunfos. Mucho peor le van las cosas a un Girona colista, que vio truncarse la sesión matinal en Montilivi a cada minuto contra un Levante que logró su primera victoria tras cinco jornadas de regreso a Primera.

Carlos Álvarez y Etta Eyong lideraron al conjunto 'granota', mientras que los de Míchel se quedaron con dos jugadores menos por las expulsiones de Axel Witsel y Vitor Reis. Con la segunda mitad entera jugando con nueve, y en medio del mal inicio de temporada, el Girona no creyó en la remontada, e Iván Romero y Goduine Koyalipou convirtieron el tercero y cuarto visitante. No tuvo piedad un Levante necesitado, con cuatro puntos ahora, de un Girona que suma solo un punto de los primeros 15.