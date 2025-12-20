Fútbol/Primera.- Dos goles de Budimir desesperan al Alavés y el Celta vuelve a empatar en Oviedo

MADRID, 20 Dic. 2025 (Europa Press) - El Deportivo Alavés ha perdido por 3-0 en su visita al CA Osasuna, con doblete incluido de Ante Budimir para los navarros, durante la jornada 17 de LaLiga EA Sports, que este sábado también ha vivido un empate sin goles entre Real Oviedo y RC Celta de Vigo y otra igualada (1-1) entre Levante UD y Real Sociedad.

El Estadio Carlos Tartiere subió el telón sabatino con un duelo en el que los visitantes pronto amenazaron con una carrera por el extremo izquierdo de Bryan Zaragoza, hasta enviar el balón al área y ahí Javi Rueda remató demasiado alto. Excepto un derechazo raso de Ilyas Chaira que atrapó el guardameta junto al poste, el Oviedo poco más atacó.

Después del descanso, Bryan Zaragoza siguió activo por banda y generó una ocasión para Ferran Jutglà, que no se concretó, y luego una ocasión propia, con un disparo lejano que el portero local desvió a córner. En la última media hora, los carbayones se adueñaron del partido, pero su pólvora mojada hizo que el marcador nunca cambiase de ahí al final.

El 0-0 significó el octavo empate liguero de esta temporada para un Celta que acumula 23 puntos, mientras que el equipo ovetense aún está en zona de descenso con 11 puntos. Solo tiene por debajo al colista Levante con 10 puntos, el más reciente de ellos cosechado 'in extremis' en su intenso partido contra una Real Sociedad que tampoco carbura.

En el Estadio Ciutat de València, el buen inicio de los locales se difuminó por su escasa puntería y la Real rondó el gol en el 37' con un cabezazo de Jon Martín en un saque de esquina. Iván Romero tuvo una gran oportunidad en el 45', pero Álex Remiro le impidió anotar y a la jugada siguiente se adelantaron los visitantes en un centro de Gonçalo Guedes.

Habiendo recibido la pelota en la banda izquierda, mandó ese esférico bombeado al área y Takefusa Kubo cabeceó picado el 0-1 tras un desajuste de la defensa 'granota' y una mala salida del portero. Al regreso de los vestuarios, el Levante buscó un gol que Remiro le negaba y a la contra tampoco acertó el conjunto donostiarra por las paradas de Mathew Ryan.

Sin embargo, su achuchón en el tiempo de descuento obtuvo premio para los valencianos, pues Arkaitz Mariezkurrena cometió penalti agarrando a Carlos Álvarez y lo transformó Adrián Dela en el 1-1 definitivo, que no sacó a los levantinistas del último lugar de la tabla y que dejó al cuadro 'txuri-urdin' con 17 puntos y todavía metido en crisis.

DOBLETE DEL '17' LOCAL EN EL SADAR

Por último, en El Sadar, cada equipo tuvo una ocasión de peligro en el primer cuarto de hora y ambos guardametas cumplieron con su trabajo. La espesura continuó hasta el descanso, del cual volvieron mejor los locales, que obligaron a que Antonio Sivera hiciese dos paradones. Eso sí, su homólogo Sergio Herrera evitó el gol de Toni Martínez en el 65'.

Ese fallo con su tiro raso y a bocajarro lo acusó el Alavés, que en el minuto 72 encajó un golazo de Budimir por su empalme con la zurda, a bote pronto, tras una asistencia de Aimar Oroz. El conjunto pamplonica sentenció gracias al 2-0 en el 81', de penalti transformado por Budimir después de una mano de Víctor Parada en un saque de esquina.

Esta alegría delante de su público se selló con un gol de Raúl García de Haro en el tiempo añadido y puso a los osasunistas con 18 puntos, la misma cifra del Alavés en la zona templada de la clasificación. También con 18 puntos está el Rayo Vallecano y justo por encima aparece el Elche con 19, protagonistas de un enfrentamiento directo durante el domingo.