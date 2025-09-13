Fútbol/Primera: El Alavés gana por la mínima en San Mamés y el Getafe sigue potente contra el Oviedo

MADRID, 13 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Deportivo Alavés ha ganado este sábado por 0-1 en su visita al Athletic Club, gracias a un gol de pequeña carambola en el 57', mientras que el Getafe CF ha derrotado por un claro 2-0 al Real Oviedo, en sendos partidos correspondientes a la jornada 4 de LaLiga EA Sports.

En el Coliseum getafense, los anfitriones pusieron tierra de por medio marcando dos goles en el largo tiempo de descuento de la primera mitad. Primero anotó Mario Martín de cabeza, tras un centro de falta botada por Luis Milla, y después acertó Borja Mayoral también de cabeza en un córner sacado igualmente por Milla desde la banda izquierda.

Entre medias de los dos tantos del equipo azulón, Alberto Reina había estrellado en el larguero una volea de diestra desde la corona del área. Durante la segunda mitad ya no se movió el marcador y, para colmo, los visitantes acusaron la expulsión de Federico Viñas por tarjeta roja directa de cara al tramo final del encuentro.

Este resultado situó al Getafe con nueve puntos de manera provisional en los puestos de Champions League y dejó al conjunto ovetense con tres puntos mirando hacia la zona de descenso, de la que horas más tarde se alejó el Alavés con su triunfo por la mínima en el Estadio de San Mamés.

Aunque los bilbaínos dominaron el balón, los vitorianos aguantaron a cero hasta el descanso y encima abrieron el marcador mediada la segunda parte con una acción de cierta fortuna, ya que a la salida de un córner centró Denis Suárez desde el costado derecho y la pelota se envenenó al tocar en Álex Berenguer hasta acabar entrando en la portería rival.

Pese a que Iñaki Williams gozó de un par de ocasiones peligrosas para hacer el empate, el equipo babazorro ganó este derbi vasco y con ello alcanzó los siete puntos en la tabla de Primera División; por su parte, los 'leones' encajaron su primera derrota oficial en este curso 2025/26 y se quedaron con nueve puntos en la segunda posición momentánea.