Fútbol/Primera: El Betis necesita olvidar su estreno con tropiezo ante un Alavés cargado de optimismo

MADRID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Real Betis se enfrenta este viernes (21.30 horas) al Deportivo Alavés en la segunda jornada de LaLiga EA Sports 2025-26, en un duelo en el que quiere olvidar el empate (1-1) del estreno doméstico en Elche y lograr su primer triunfo en La Cartuja, su nueva 'casa' por las obras en el Benito Villamarín, ante un equipo vitoriano que ganó en el descuento al Levante UD, un rival directo, y llega cargado de energía. El conjunto bético debuta este viernes en la que será su nueva 'casa' durante las dos próximas temporadas, el estadio de La Cartuja, que acogerá los partidos como local del club verdiblanco mientras se reforma el Benito Villamarín. El Betis vuelve a un estadio en el que en su último partido levantó la Copa del Rey en 2022. Ahora, quiere convertir su nuevo feudo en un fortín desde el primer partido para poder pelear por los puestos de privilegio a final de temporada.

Sin embargo, para esta segunda jornada, el campo que fue sede de la Eurocopa 2021 no podrá lucir lleno, ya que este miércoles se conoció la sanción del Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que consiste en el cierre parcial (aproximadamente 200 asientos) del estadio para este encuentro por los incidentes racistas sucedidos en el último partido liguero ante el Athletic Club, en la jornada 22 de la temporada pasada en el Villamarín.

En el plano deportivo, Pellegrini sigue sin poder contar con Isco Alarcón, por lo que presumiblemente será el argentino Giovani Lo Celso el que ocupe ese lugar en la mediapunta, detrás del colombiano 'Cucho' Hernández, que siempre asegura derroche físico. La principal novedad en el once del 'Ingeniero' llegaría en el lateral zurdo, donde se espera que Junior Firpo vuelva a enfundarse la camiseta de las 13 barras en partido oficial, sino lo hará Ricardo Rodríguez, cuyo futuro sigue en el aire. Aunque el quebradero de cabeza del técnico chileno es el centro del campo, sin un '5' al uso, con Sergi Altimira y Pablo Fornals con la responsabilidad de hacer jugar al equipo.

Pero no será una empresa fácil para el conjunto verdiblanco, que debe tener muy presente la derrota por 1-3 que le endosó el Alavés el curso pasado en casa, con un 'hat trick' del delantero Kike García, que estuvo imparable, y el conquense abandonó este verano el club, pero el entusiasmo en Vitoria está por las nubes. El segundo curso del 'Chacho' Coudet al frente del equipo 'babazorro' ha empezado de manera muy positiva. En la primera jornada, sumó tres puntos muy importantes frente al Levante, un rival directo en la lucha por el descenso con un gol de Nahuel Tenaglia en el descuento. Con esta victoria, el Alavés puso fin a una racha de cuatro estrenos en Primera saldados con derrota, con la ilusión enlazar en La Cartuja dos triunfos en las dos primeras jornadas por primera vez desde la 2001-02.

En ese duelo ante el Levante, ya se asentaron en la alineación titular tres refuerzos del mercado estival, los laterales Jonny Otto y Víctor Parada y el centrocampista Pablo Ibáñez. El equipo 'babazorro' sigue esperando más fichajes tanto en el eje de la zaga como en la delantera, por lo que todo apunta a que Coudet repetirá la pareja formada por Facundo Garcés y el goleador Tenaglia atrás, con Toni Martínez en la punta del ataque. Además, el Deportivo Alavés viaja a Sevilla con la historia reciente a favor, ya que no ha perdido ningún partido contra los de Pellegrini desde su regreso a LaLiga EA Sports en la temporada 2023-24. Desde entonces, ha logrado tres empates y una victoria, que fue precisamente el último duelo que enfrentó a ambos en el Villamarín la temporada pasada.

HORARIOS DE LA JORNADA 2 DE LALIGA EA Sports:

-Viernes 22. Real Betis - Deportivo Alavés. Ortiz Arias (C. Madrileño) 21.30.

-Sábado 23. RCD Mallorca - RC Celta 17.00. Atlético de Madrid - Elche 19.30. Levante UD - FC Barcelona 21.30

-Domingo 24. CA Osasuna - Valencia CF 17.00. Real Sociedad - RCD Espanyol 19.30. Villarreal CF - Girona FC 19.30. Real Oviedo - Real Madrid 21.30.

-Lunes 25. Athletic Club - Rayo Vallecano 19.30. Sevilla FC - Getafe CF 21.30.