Fútbol/Primera.- El Betis recibe al Girona en el regreso de Isco y Oviedo y Rayo se citan en el Tartiere

MADRID, 22 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Betis busca este domingo, en la vuelta de Isco Alarcón, dejar atrás la irregularidad de los últimos partidos frente a un Girona que quiere confirmar su reacción de antes del parón (16.15 horas), en una decimotercera jornada de competición en LaLiga EA Sports en la que el colista Real Oviedo recibe al Rayo Vallecano (14.00 horas) con la intención de acercarse a la zona de salvación.

En el Estadio de la Cartuja, los de Manuel Pellegrini esperan asentarse en la zona noble de la tabla justo antes de afrontar el derbi sevillano de la próxima semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán; con 20 puntos, actualmente ocupan la quinta posición, a cinco de los puestos de Liga de Campeones, y con tres de ventaja sobre los primeros aspirantes a colarse en posiciones europeas.

Sin embargo, el cuadro verdiblanco solo ha ganado uno de sus últimos cuatro encuentros ligueros. El sólido triunfo frente al RCD Mallorca (3-0) le permitió olvidar el empate ante el Villarreal (2-2) y la derrota en casa ante el Atlético de Madrid (0-2), pero antes del parón se dejó dos puntos en Mestalla (1-1).

La principal novedad este domingo será el regreso a los terrenos de juego de Isco Alarcón tres meses y medio después de la grave lesión que le obligó a pasar por quirófano. Además, Abde está ya recuperado y la única ausencia será la de Pau López, con una lesión en el plantar delgado.

Enfrente, el Girona, antepenúltimo de la clasificación, quiere dar continuidad a la victoria al triunfo frente al Deportivo Alavés (1-0), segundo del curso en LaLiga, con la que llegó al parón por selecciones y con la que puso fin a una racha de tres encuentros sin ganar en la competición doméstica.

Aún así, la zona de salvación está un punto por encima de sus 10, y las dificultades para Míchel han aumentado con la baja de Thomas Lemar, que se ha unido en la enfermería a Juan Carlos Martín, David López, Donny van de Beek, Cristian Portu, Alejandro Francés, Daley Blind, Vladyslav Krapyvtsov y Ricard Calero.

En el partido que inaugura la jornada dominical, en el Carlos Tartiere, el Real Oviedo tratará de abandonar la última posición de la tabla frente a un Rayo Vallecano que no ha conseguido vencer en sus últimos compromisos ligueros.

Los asturianos, que todavía no conocen la victoria con Luis Carrión al frente del banquillo, solo han ganado dos de los últimos 15 puntos en juego, lo que les deja con ocho puntos, a tres de los puestos de permanencia. Con siete dianas a favor y 20 en contra, son el equipo menos goleador de la categoría.

Los de Iñigo Pérez (15), por su parte, interrumpieron poco antes del parón una serie de tres triunfos seguidos cayendo estrepitosamente con el Villarreal (4-0), aunque luego lo corrigieron en parte al sacar un empate frente al Real Madrid en Vallecas (0-0). Cinco unidades le separan de la zona de quema.

Ovie Ejaria, además del lesionado de larga duración Álvaro Lemos, se perderá el choque por el cuadro ovetense, mientras que los vallecanos lamentarán las ausencias de Randy Nteka, Pedro Díaz, Abdul Mumin, el 'Pacha' Espino y Diego Méndez.

PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Real Oviedo - Rayo Vallecano. Quintero González (C.Andaluz) 14.00.

Real Betis - Girona. Galech Apezteguía (C.Navarro) 16.15.

Getafe - Atlético de Madrid. Cuadra Fernández (C.Balear) 18.30.

Elche - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 21.00.