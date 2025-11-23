Fútbol/Primera.- El Betis tropieza en el regreso de Isco y el Rayo perdona al Oviedo

MADRID, 23 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Real Betis ha firmado este domingo un empate ante el Girona FC (1-1) en el regreso de Isco Alarcón a los terrenos de juego, en una decimotercera jornada de LaLiga EA Sports en la que el Rayo Vallecano no ha podido con el Real Oviedo (0-0) en un partido en el que gozó de superioridad numérica desde el minuto 53 y en el que erró un penalti.

En el Estadio de la Cartuja, los de Míchel ahogaron al cuadro verdiblanco con su presión alta y su eficacia arriba. Nada más comenzar, Valentín Gómez taponó un remate de Vladyslav Vanat que a punto estuvo de inaugurar el marcador, pero el delantero ucraniano no falló en la siguiente que tuvo.

En el minuto 20, tras una pared de Bryan Gil con Azzedine Ounahi, un pase desde línea de fondo del de Barbate llegó a las botas de Vanat, que solo tuvo que empujar el balón al fondo de las mallas. El 'Cucho' Hernández y Pablo Fornals probaron fortuna para el cuadro bético con dos remates taponados por Arnau, y Viktor Tsygankov rozó el segundo en una acción en la que Valles atrapó la pelota después de que el ucraniano tratase de picársela en el mano a mano.

Ya en la segunda mitad, con Antony amenazando con un disparo que se marchó fuera, La Cartuja se puso en pie para aplaudir la salida al campo en el minuto 60 de Isco Alarcón, de vuelta a los terrenos de juego tras tres meses y medio de lesión y al que la grada recibió con un enorme tifo celebrando su renovación hasta 2028.

Con el Girona ganando terreno, fue, sin embargo, el equipo de Manuel Pellegrini el que consiguió anotar; en el minuto 75, a centro de Isco, Valentín Gómez se encargó de cabecear un balón para poner el 1-1. Al borde del descuento, el Betis se quedó con uno menos por la expulsión de Antony por una parada involuntaria en la cara de Joel Roca que le hará perderse el derbi sevillano.

El empate deja a los hispalenses en el quinto puesto con 21 puntos, a cuatro de la zona de Liga de Campeones y cuatro sobre los primeros aspirantes a las posiciones continentales. Los catalanes, mientras, continúan marcando la zona de quema con 11 unidades.

En el partido que abrió la jornada dominical, el Rayo Vallecano no pudo aprovechar su superioridad numérica en el Carlos Tartiere, donde el colista Real Oviedo jugó con uno menos desde el minuto 53 por la expulsión por roja directa de Ilyas Chaira, todo en un encuentro en el que Isi Palazón falló un penalti.

En su regreso al equipo tras superar su lesión, Santi Cazorla tuvo la ocasión más clara para el conjunto carbayón a la media hora, con un disparo de falta directo que se estrelló en el palo, y al borde del descanso Batalla evitó el tanto de Ilyas Chaira.

La expulsión del extremo de Ripoll pocos minutos después de reanudarse el choque, por una dura entrada al tobillo de Isi Palazón, amenazaba con cambiar el rumbo del choque, pero los de Iñigo Pérez fueron incapaces de aprovecharlo.

El propio Isi perdonó desde los once metros ante Escandell en el minuto 67 después de que Agudín derribase a De Frutos en el área, y la madera repelió un remate de Unai López a los 78 minutos. Los visitantes terminaron también con diez por la expulsión de Pathé Ciss en el 92 tras un manotazo en la cara a Costas.

Con este resultado, los asturianos continuarán una semana más en la última plaza de la tabla clasificatoria con nueve puntos, a dos de la salvación, mientras que el cuadro rayista suma 16, cinco más que el descenso.