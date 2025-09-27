Fútbol/Primera.- El Celta busca reaccionar ante el invicto Elche y el Betis quiere estabilizarse ante Osasuna

MADRID, 27 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Elche CF recibe este domingo al RC Celta (16.15 horas) con el objetivo de seguir invicto y asaltar la cuarta posición de LaLiga EA Sports, en una séptima jornada en la que el Real Betis quiere seguir escalando puestos a costa del CA Osasuna (21.00 horas) y en la que Rayo Vallecano y Sevilla FC se enfrentan en busca de olvidar sus últimas derrotas (14.00 horas).

Los ilicitanos, con un balance de dos victorias, cuatro empates y 10 puntos, son uno de los tres equipos junto a Real Madrid y FC Barcelona que todavía no ha encajado una derrota este curso. El liderato está a solo ocho unidades, y este domingo podrían ascender a la cuarta plaza después de que el RCD Espanyol (12) solo pudiese empatar con el Girona FC (0-0).

La fortaleza de los de Eder Sarabia reside, sobre todo, en su buen hacer defensivo; solo han encajado cinco goles en lo que va de campeonato, solo por detrás del líder (3) y el Barça (4) y empatados con Villarreal y Osasuna. El lesionado Yago Santiago causará baja segura, igual que Rodrigo Mendoza, convocado por la Sub-20, mientras que Martim Neto y Ali Houary son duda.

Ahora, se medirán con un Celta que todavía no conoce el triunfo en esta campaña liguera; perdió en su estreno ante el Getafe, y tras ello selló cinco empates seguidos frente a Mallorca, Betis, Villarreal, Girona y Rayo. Con cinco puntos, maneja dos de renta sobre los puestos de descenso.

Entre semana, tampoco fueron bien las cosas para los de Claudio Giráldez, que cayeron en su primer partido de Liga Europa ante el Stuttgart (2-1). Los gallegos no podrán contar con Sergio Carreira y se mantienen pendientes del estado de Mihailo Ristic.

Betis busca estabilizarse ante Osasuna

Por su parte, el Real Betis espera dar continuidad a la victoria conseguida el pasado fin de semana ante la Real Sociedad (3-1) y que le valió para acercarse a la zona noble de la tabla. Los de Manuel Pellegrini rompían así con tres fechas seguidas sin ganar, y con nueve unidades están a solo una de la sexta plaza.

El conjunto verdiblanco no pudo repetir triunfo el pasado jueves en su estreno en la Liga Europa ante el Nottingham Forest en La Cartuja (2-2), pero ahora lo intentará en un choque para el que pierde a Pablo García, convocado con la Sub-20, y en el que seguirá sin contar con Marc Bartra, Diego Llorente, Nelson Deossa ni Isco Alarcón; a cambio, recupera a Héctor Bellerín.

Enfrente, los navarros también buscan dar un paso adelante después de perder frente al Villarreal (2-1) y empatar con el Elche (1-1), unos resultados que les dejaron con siete puntos, suficientes para no atisbar el peligro de la zona baja. Aimar Oroz, por la rotura de la fascia plantar, y Rubén García, por motivos personales, no estarán disponibles para Alessio Lisci.

Rayo y Sevilla quieren olvidar sus últimas derrotas

En el partido que abre la jornada dominical, Rayo Vallecano y Sevilla ansían una victoria que les permita despegar.

Los madrileños, con cinco puntos, arrastran cinco jornadas sin ganar desde que debutaron goleando al Girona, aunque en su último compromiso estuvieron a punto de 'rascar' un empate ante el Atlético de Madrid (3-2). Los nervionenses también sucumbieron ante el Villarreal (1-2) entre semana, quebrando una serie de tres jornadas puntuando en las que firmaron un 7 de 9 -triunfos ante Deportivo Alavés y Girona y empate ante el Elche-. Sus siete unidades los dejan a tres de la zona de privilegio. Luiz Felipe y Abdul Mumin, lesionados, se perderán la cita por el conjunto rayista, que tiene la duda de Randy Nteka. Matías Almeida tampoco podrá disponer de Tanguy Nianzou y Alfon, mientras que se mantiene pendiente del estado de Kike Salas y Joan Jordán.

--PROGRAMA DEL DOMINGO EN LALIGA EA SPORTS.

Rayo Vallecano - Sevilla FC. Gil Manzano (C-Extremeño) 14:00.

Elche CF - RC Celta. Cuadra Fernández (C.Balear) 16:15.

Barcelona - Real Sociedad. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18:30.

Real Betis - CA Osasuna. García Verdura (C.Catalán) 21:00.