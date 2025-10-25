Fútbol/Primera.- El Celta mira desde Pamplona hacia el duelo entre Mallorca y Levante

MADRID, 25 Oct. 2025 (Europa Press) -

El partido entre RCD Mallorca y Levante UD abrirá a las 14.00 horas la tanda de este domingo en la jornada 10 de LaLiga EA Sports, con ambos equipos al borde la zona de descenso, así que luego el necesitado RC Celta estará atento a ese resultado de cara a su visita al CA Osasuna, mientras que el Rayo Vallecano recibirá al Deportivo Alavés desde las 21.00 horas para un choque con aspiraciones de escalar puestos.

El reñido empate (3-3) de este sábado entre Girona FC y Real Oviedo, último y penúltimo de la tabla, ha dado una buena oportunidad al resto de equipos para alejarse de la zona peligrosa. Gerundenses y ovetenses tienen ahora siete puntos, los mismos que el antepenúltimo Celta y uno menos de los puntos que lucen tanto el Mallorca como el Levante. Por eso llevarse el triunfo dominical de Son Moix sería gran premio para quien lo lograse.

Los locales llegarán en dinámica de recuperación, habiendo ganado dos de sus últimos tres compromisos ligueros, por 1-0 al Alavés y por 1-3 al Sevilla; entre medias, y pese a perder (2-1) en su visita al Athletic, igualmente compitieron sobre el césped de San Mamés.

Con las bajas de los lesionados Antonio Lato y Marash Kumbulla y del apartado Dani Rodríguez, el equipo de Jagoba Arrasate se medirá en casa contra un Levante sin Diego Pampín ni Oriol Rey, ambos lesionados; sí que entró Carlos Álvarez, recuperado de un esguince de tobillo, en la convocatoria de Julián Calero para afrontar esta cita a domicilio.

Los 'granotas' llevan tres partidos seguidos puntuando fuera de casa, a razón de dos victorias (0-4 vs Girona y 0-2 vs Oviedo) y un empate (1-1 vs Getafe), así que en suelo balear querrán alargar esa racha y no dar margen a un Celta henchido de moral tras vencer recientemente al Niza en la Europa League, con homenaje incluido para Iago Aspas.

El 'Príncipe de las Bateas' abrió pronto el marcador en Balaídos con un golazo y después, al término del encuentro, fue agasajado por afición y compañeros al haberse convertido en el jugador con más partidos (534) en toda la historia del club. Sin embargo, en Liga, los de Vigo no dejan de empatar (casi siempre a 1) y necesitan mayores cosechas cuanto antes.

Eso sí, este fin de semana los pupilos de Claudio Giráldez tendrán a las 18.30 horas un adversario aún invicto en casa durante esta campaña. Tres victorias y un empate en cuatro partidos es el bagaje de Osasuna en El Sadar, un fortín para un Celta que todavía no ha vencido este curso lejos de Vigo, ni en la competición doméstica ni en la Europa League.

Por último, Vallecas calibrará la resaca europea de un Rayo que en la Conference League por ahora sonríe. La última de esas sonrisas costó más de lo previsto en su reciente visita al Häcken, saldada con un polémico 2-2 'in extremis', penalti incluido. Ese empate prolongó el buen estado de forma de los rayistas, que antes habían hilvanado tres triunfos.

Luciendo 11 puntos en la zona tranquila de la Liga, los vallecanos recibirán a un Alavés que tiene 12 puntos y que en casa empató sin goles su cita liguera más reciente ante el Valencia.

Una jornada antes, los vitorianos habían batido al Elche, también delante de su afición, para maquillar un inicio de curso lleno de altibajos y que quieren enderezar.

HORARIOS DEL DOMINGO EN LA JORNADA 10 DE LALIGA EA SPORTS.

Mallorca - Levante. Ortiz Arias (C.Madrileño) 14:00.

Real Madrid - FC Barcelona. Soto Grado (C.Riojano) 16:15.

Osasuna - Celta de Vigo. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 18:30.

Rayo Vallecano - Alavés. García Verdura (C.Catalán) 21:00.