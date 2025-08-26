Fútbol/Primera: El Celta quiere empezar a sumar en Balaídos frente a un Betis al alza

BARCELONA, 26 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Celta de Vigo y el Real Betis se miden este miércoles (21.00 horas) en el Estadio Abanca Balaídos, en el partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports, un duelo en el que el conjunto gallego espera sumar los primeros puntos de la temporada en su estadio, mientras que el equipo sevillano quiere lograr su segundo triunfo consecutivo e ir ofreciendo mejores sensaciones.

El Celta-Betis de la sexta fecha liguera se disputa este miércoles por la coincidencia de la jornada intersemanal de finales del mes de septiembre con el inicio de la Liga Europa, competición en la que ambos equipos están clasificados y donde esperan realizar una buena actuación. Pero primero tendrán que medirse en este choque de LaLiga EA Sports, en el que ambos conjuntos necesitan sumar los tres puntos tras un inicio de temporada que no ha sido del todo ideal. Especialmente para el Celta, que solo suma un punto tras dos jornadas disputadas.

Al equipo de Claudio Giráldez se le escapó la victoria el pasado sábado frente al RCD Mallorca (1-1) tras un gol de Mateu Morey en el minuto 88. Con este empate, el conjunto celeste estreno su casillero de puntos después de haber perdido frente al Getafe CF (0-2) en su debut.

Por su parte, el Betis logró vencer al Deportivo Alavés (1-0) con un gol del centrocampista argentino Giovani Lo Celso. Los de Manuel Pellegrini lograron el triunfo en el estreno de La Cartuja, su nuevo estadio para las dos próximas temporadas, consiguiendo reponerse después de haber sumado un empate frente al Elche CF (1-1) en el Martínez Valero.

De cara al duelo entre dos equipos europeos, tanto Giráldez como Pellegrini contarán con bajas destacadas. El técnico pontevedrés no tendrá disponibles al defensa sueco Carl Starfelt y al delantero español Hugo Álvarez, mientras que el chileno tiene las ausencias importantes de Isco, Abde, Marc Roca, Diego Llorente, Nelson Deossa y Pau López.

A pesar de todas estas bajas, el Betis intentará vencer en Balaídos, algo que no logra desde 2021, ya que el Celta ha conseguido la victoria en los últimos tres encuentros disputados en Vigo. El último de ellos fue el pasado mes de febrero, después de tener que remontar un 0-2 y con un gol de Williot Swedberg en el minuto 87.

El Betis intentará romper esta racha negativa este miércoles, pudiendo llegar a ponerse como líder en solitario de LaLiga EA Sports en caso de sumar tres puntos. Por su parte, el Celta buscará sumar por primera vez esta campaña en Balaídos, estadio en el que disputará los próximos tres partidos y donde espera darle la vuelta a un inicio de temporada un tanto decepcionante.

En lo deportivo, se esperan rotaciones en ambos equipos debido a la cantidad de partidos que acumularán en una semana los jugadores de ambos equipos. Así, en el equipo celeste podrían descansar en el ataque tanto Iago Aspas como Ferran Jutgla, por los que entrarían Borja Iglesias y Bryan Zaragoza.

Por su parte, Pellegrini podría dar entrada en el once al canterano Pablo García en detrimento de Aitor Ruibal, así como a Cedric Bakambu en la punta de ataque, más allá del cambio obligado en la portería por la lesión de Pau López, por el que debutaría Álvaro Valles.