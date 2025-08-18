Fútbol/Primera: El Elche salva un punto ante el Betis en su regreso a Primera

MADRID, 18 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Elche CF y el Real Betis se han repartido los puntos este lunes (1-1) en la primera jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que Aitor Ruibal adelantó a los verdiblancos en una buena primera parte del cuadro ilicitano, que pudo resarcirse en los últimos minutos con un tanto de Germán Valera que permite al equipo puntuar en su regreso a Primera. A pesar de controlar la posesión en la primera mitad, los de Eder Sarabia vieron cómo Ruibal adelantaba a los 21 minutos al conjunto andaluz, que fue de más a menos durante el encuentro. Los hispalenses no lograron sentenciar tras el descanso, y el Elche, que en ningún momento le perdió la cara al partido, igualó a menos de diez minutos para el final por mediación de Valera.

En el regreso a Primera del Martínez Valero, el conjunto franjiverde plantó cara a los de Manuel Pellegrini en el primer tramo de encuentro y buscó hacer daño por las bandas. Sin embargo, fue Aitor Ruibal el primero en probar al portero rival con un remate que Matías Dituro se encargó de despejar. Solo diez minutos después, el de Sallent aprovechó un gran pase filtrado de Roro Riquelme, tras recuperación de Sergi Altimira en el centro del campo, para regatear al guardameta argentino e inaugurar el marcador (min.21). Los de Eder Sarabia rozaron el empate antes del descanso con un disparo cruzado de Léo Pétrot y con una acción en la que Germán Valera, solo, remató muy alto.

En la reanudación, Riquelme, desde la frontal, y Ruibal trataron de afianzar la ventaja verdiblanca, y Álvaro Rodríguez la tuvo con un chut que se marchó por encima del travesaño. En el 63, Cucho Hernández falló un claro mano a mano ante Dituro, que minutos más tarde rechazó un remate de Giovani Lo Celso. Fue tras la segunda pausa de hidratación cuando el cuadro local consiguió igualar la contienda gracias a una gran jugada colectiva. En una buena combinación con Martim Neto, Germán Valera cazó el esférico en el punto de penalti y lo envió al fondo de las mallas (min.81) para firmar un empate en el regreso del equipo a la máxima categoría.