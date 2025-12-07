Fútbol/Primera.- El Espanyol pide pista y el Elche termina con el bache

MADRID, 7 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Espanyol se afianzó en la zona europea de LA NACION EA Sports con su victoria (1-0) este domingo ante el Rayo Vallecano, en una jornada 15 que dejó también el triunfo del Elche ante el Girona (3-0) y el empate entre Valencia y Sevilla (1-1).

El primer tiempo en Cornellà lo desequilibró del lado 'perico' Tyrhys Dolan forzando un penalti de Pep Chavarría a cinco minutos del descanso, que materializó Roberto Fernández en el 1-0. Después del descalabro en Copa, el cuadro catalán quiso compensar a su gente y salió con mucha energía y ocasiones, pero el Rayo se sacudió ese dominio y tuvo la mejor ocasión, de Unai López, antes del penalti.

La entrada de Sergio Camello dio algo más de profundidad a los madrileños en el inicio del segundo tiempo, pero el partido perdió en ocasiones. El Espanyol recuperó la compostura y pasó a tener el partido de cara con la segunda amarilla a Unai. Con uno menos, el Rayo se salvó de un posible penalti por mano de Mendy que no 'compró' Sánchez Martínez en el VAR.

También escaparon los visitantes con un gol anulado a Kike García en el minuto 82. Vidas extras que no aprovechó el cuadro madrileño, tampoco la segunda amarilla de Dolan, en un tenso choque que supuso la tercera victoria seguida del Espanyol, quinto con 27 puntos. El Rayo, tras cinco jornadas sin ganar, se queda undécimo con 17.

Como aperitivo del domingo, el Elche goleó al Girona para terminar con su crisis de resultados, siete jornadas sin ganar, que no de juego. Los de Eder Sarabia, que quieren ser de los equipos que miran a la zona noble, cumplieron esta vez con la victoria a costa de los de Míchel, que se quedan en puestos de descenso.

El Martínez Valero se mostró ansioso por cortar esa mala racha y el Elche entró con todo, con Febas y Álvaro Núñez rozando el gol. El Girona respondió con Viktor Tsygankov pero el partido siguió favorable a los locales, hasta que justo antes del descanso Germán Valera marcó el 1-0. El Girona se derrumbó en la reanudación.

Rafa Mir amplió diferencias a los seis minutos ante un desacertado Paulo Gazzaniga, y el portero visitante terminó un día para olvidar regalando el doblete al ariete español apenas cinco minutos después.

El Elche disfrutó de su ansiada victoria y los de Míchel, que venían de plantar cara al Real Madrid pero tirar la Copa del Rey, sumergieron de nuevo su temporada en un mar de dudas.

Además, Valencia y Sevilla se repartieron un duelo de urgencias en Mestalla, con mejor sabor para los locales gracias al 1-1 de Hugo Duro en el minuto 93. El conjunto andaluz, plagado de bajas, fue mejor en el primer tiempo, o al menos asomó a la meta rival con Peque y Akor Adams. Asentado, el Sevilla siguió cómodo en la reanudación y encima se adelantó con gol en propia de César Tárrega.

La traca de cambios de Carlos Corberán no mejoró el escaso fútbol del equipo 'che' e incluso los visitantes pudieron matar a la contra. Al final, en el descuento, pecando de poco contundente la defensa andaluza, Duro apareció en posición de nueve para mandar a la red el empate: 15 puntos para el Valencia, una victoria en diez partidos, y 17 para el Sevilla, una en los últimos siete.