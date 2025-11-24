Fútbol/Primera. El Espanyol recupera su solidez en casa a costa del Sevilla

MADRID, 24 Nov. 2025 (Europa Press) -

El RCD Espanyol ha superado este lunes al Sevilla FC (2-1) en el último partido de la decimotercera jornada de LaLiga EA Sports, un partido en el que el cuadro catalán se adelantó en la primera mitad con un tanto de Pere Milla y parecía sentenciar a seis minutos de final gracias a Roberto Fernández, aunque los nervionenses, lastrados por las lesiones de Adnan Januzaj y de Ruben Vargas, dieron la cara hasta el final y mantuvieron la tensión con el gol de Marcao.

En un inicio frenético en el RCDE Stadium, los de Manolo González avisaron muy pronto con las ocasiones de Carlos Romero, con un disparo que se fue alto, y Kike García, que también disparó fuera por muy poco, aunque fue Pere Milla el que más cerca estuvo de adelantar a los pericos en una acción en la que perdonó solo ante Odisseas Vlachodimos. Apenas habían transcurrido seis minutos de partido.

Superado el primer cuarto de hora, Marko Dmitrovic apareció para desbaratar un peligrosísimo remate desde la frontal de Akor Adams, mientras el conjunto nervionense ganaba protagonismo. Solo dos minutos después, Peque estrelló un balón en la madera, y poco después cabeceó un centro al área que acabó con despeje del portero serbio.

Ni siquiera la lesión de Januzaj, que abandonó hundido el terreno de juego, frenó el ímpetu del equipo sevillista, que obligó a Dmitrovic a aparecer de nuevo para detener un remate de Gabriel Suazo y para volver a neutralizar otras tímidas ocasiones de Adams y de Kike García.

Nada más reanudarse el choque tras el paso por vestuarios, Tyrhys Dolan puso un centro al primer palo al que llegó Pere Milla, que de cabeza se encargó de mandar el esférico al fondo de las mallas de la portería nervionense (min.48). Los problemas se incrementaron para los de Matías Almeyda con otra lesión, la de Ruben Vargas, a los 51 minutos.

Dmitrovic todavía tuvo que frenar nuevas acometidas de Alfon y de Adams, que trataron hasta el final rescatar un punto para un Sevilla que recibió el segundo a seis minutos para el final; tras una recuperación de Leandro Cabrera, Roberto Fernández golpeó desde lejos y parecía acabar con las esperanzas visitantes (min.84), aunque Marcao mantenía con vida a los suyos al anotar dos minutos después.

Sin embargo, el marcador ya no se movió más.

De esta manera, el Espanyol rompe una racha de dos derrotas ligueras consecutivas y se asienta en la sexta plaza con 21 puntos, cuatro más que los primeros aspirantes a colarse en posiciones europeas, Getafe y Athletic Club (17). El cuadro andaluz, undécimo con 16 unidades, no puede dar continuidad a la victoria de antes del parón ante Osasuna y llega tocado al derbi sevillano ante el Real Betis.