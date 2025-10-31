Fútbol/Primera.- El Getafe deja alicaído al Girona

MADRID, 31 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Getafe CF ha ganado este viernes por 2-1 al Girona FC en el primer partido de la jornada 11 en LaLiga EA Sports, con goles de Mario Martín y de Borja Mayoral para que los azulones duerman en posiciones de acceso europeo y dejen alicaído al equipo catalán como colista de la tabla.

En el Coliseum getafense, los locales se adueñaron de la primera mitad e incordiaron al portero rival Paulo Gazzaniga desde fuera del área, pero sin demasiada puntería. Tampoco la tuvo Viktor Tsygankov ejecutando al otro lado del campo en una falta directa en el minuto 29 y que acabó sin problemas entre las manos del guardameta azulón.

Tras el descanso, la voluntad del Girona no se plasmó en ocasiones de peligros y sí que acertaron los del sur de la Comunidad de Madrid con el 1-0 de Martín en el 72', cabeceando a la altura del punto de penalti una falta botada por Luis Milla desde la banda derecha. Con esa inercia a favor, los pupilos de José Bordalás no tardaron en doblar su ventaja.

A raíz de una internada por el costado izquierdo, Álex Sancris centró al corazón del área gerundense y Mayoral apareció bien desmarcado en el segundo palo para rematar de forma poco ortodoxa con la pierna diestra; el balón rebotó de inmediato en su otra pierna y significó el 2-0 (86').

En el tiempo de prolongación, Cristhian Stuani provocó un penalti por agarrón de Domingos Duarte y el propio delantero uruguayo lo transformó en el 2-1, a la postre definitivo. Esta derrota dejó a los pupilos de Míchel Sánchez últimos de Primera División con siete puntos, mientras que la victoria ubicó al 'Geta' por ahora sexto con 17 puntos.