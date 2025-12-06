Fútbol/Primera.- El Villarreal mete sexta y el Alavés escala a costa de la Real Sociedad

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal superó (2-0) al Getafe este sábado en la jornada 15 de LaLiga EA Sports para mantenerse en zona alta de la tabla con seis victorias consecutivas, mientras que el Deportivo Alavés escaló con un 1-0 a la Real Sociedad.

El 'Submarino' puso velocidad de crucero en una temporada donde quiere codearse con FC Barcelona, Real Madrid y Atlético, después del suspense de avanzar en Copa del Rey en los penaltis. Los goles de Tajon Buchanan y Georges Mikautadze, uno en cada parte, tumbaron a un Getafe que apretó de inicio y después acusó quedarse con diez.

El equipo madrileño no se dejó intimidar por la racha amarilla y tuvo un par de ocasiones con Borja Mayoral en el primer tiempo. Los de Marcelino García Toral se adelantaron antes del descanso por medio de un Buchanan protagonista también de la roja a Luis Milla. El delantero visitante llamó "hijo de puta" al rival por darle un balonazo estando en el suelo y eso le costó la expulsión.

Con toda la segunda parte por delante en superioridad y el 1-0, el Villarreal encerró a los madrileños en busca de la sentencia, que encontró pronto con el segundo de Mikautadze. Los locales no sumaron más por algún ajustado fuera de juego, pero el 'Submarino' metió una sexta marcha sin bajarse del podio de la Liga. Mientras, el 'Geta' se queda a las puertas de la zona europea.

Además, en el Estadio de Mendizorroza, el derbi se lo apuntaron los locales con un penalti convertido por Lucas Boyé en el último instante del primer tiempo. El Alavés había tenido su opción antes con el propio delantero argentino y la Real, con otro dos remates de Carlos Soler y Jon Martín, dentro de un choque igualado que se desniveló con una mano revisada por el VAR.

Tras el descanso, la Real siguió sufriendo para tener profundidad y de hecho completó el segundo tiempo sin tirar a puerta. El plan del 'Chacho' Coudet fue el que se impuso, con un Alavés aguerrido en la presión y buscando incluso el segundo, que tuvo de nuevo Boyé. La Real, con su segunda derrota seguida y además pobre imagen (16 puntos), dio marcha atrás en su recuperación y los de Vitoria rompieron un mal momento de tres derrotas seguidas para sumar 18.