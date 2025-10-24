Fútbol/Primera.- El Villarreal quiere atajar su flojo momento en Mestalla y el Athletic relanzarse ante el Getafe

MADRID, 24 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Villarreal CF intentará atajar su mal momento de resultados y afianzarse en los puestos altos de la clasificación de LaLiga EA Sports en su visita a un Valencia CF que no arranca, mientras que el Athletic Club y el RCD Espanyol aspiran a mantenerse arriba ante el incómodo Getafe CF y el Elche CF, respectivamente, y en Montilivi habrá duelo directo entre el Girona FC y el Real Oviedo, en partidos correspondientes a la jornada 10 del campeonato que se disputan este sábado.

En Mestalla se cerrará a las 21.00 horas la jornada sabatina en Primera División, con un derbi regional entre dos equipos que no están con sus mejores sensaciones, aunque con posiciones muy diferentes en la tabla, como son el Valencia y el Villarreal. El conjunto valencianista marcha decimocuarto con 9 puntos y está lejos del que despertó con la llegada de Carlos Corberán al banquillo, todavía demasiado cerca del peligro, a 3 puntos, y con urgencias después de cuatro jornadas sin ganar, con sólo dos puntos sumados y un fútbol lejos de ser brillante.

El 'Submarino Amarillo' está mucho mejor a nivel clasificatorio, tercero con 17 puntos, a siete del Real Madrid, pero su momento tampoco parece el más óptimo con sus últimos cuatro encuentros sin ganar, con dos derrotas y dos empates, aunque en su caso una estadística 'maquillada' porque la mitad fueron en la Liga de Campeones y no sumó nada ante dos potentes rivales como el Manchester City inglés y el Real Madrid.

El Valencia espera encontrar una vez más refugio en un Mestalla que comienza a apretar a sus jugadores, sobre todo después de la derrota en el último partido ante el Real Oviedo de la que querrá resarcirse ante un Villarreal, dirigido por un Marcelino García Toral que dejó huella en esa grada y que no gana allí desde 2017, con sólo dos empates arañados.

Corberán, pendiente del estado físico del central Copete, podría retocar su once respecto al gris empate sin goles del pasado lunes ante el Deportivo Alavés en el medio y arriba, mientras que Marcelino apostará seguramente por las rotaciones tras el esfuerzo del martes ante los de Pep Guardiola y podría presentar un once muy diferente con posibles titularidades para Ayoze Pérez, Alberto Moleiro o Dani Parejo.

Por su parte, otro equipo que tuvo jornada de Liga de Campeones entre semana como el Athletic Club intentará relanzarse y coger regularidad en resultados en la visita a San Mamés (18.30 horas) de un Getafe CF en mal momento de resultados. El equipo de Ernesto Valverde llega a esta cita animado tras estrenar su casillero de victorias en la máxima competición continental al remontar y ganar en 'La Catedral' al Qarabag azerí (3-1), su segunda victoria seguida ante sus aficionados tras la lograda frente al RCD Mallorca.

Los 'Leones' encadenaron su tercer choque sin perder y ahora quieren empezar a labrar su habitual fortaleza como locales, donde han sumado 10 de sus 14 puntos, con tres victorias y una derrota, ante el Deportivo Alavés. Sumar el triunfo los afianzaría como candidato al 'Top 4' liguero que cierra ahora el Atlético de Madrid con 16 puntos. Sin embargo, tendrán que hacerlo imponiéndose a un Getafe que se les ha resistido en los últimos años cuando visita San Mamés. De hecho, desde que lo golease por 5-1 en la temporada 2020-2021, ha firmado cuatro empates consecutivos con el conjunto 'azulón', que se le da mejor cuando juega en el Coliseum.

El conjunto de José Bordalás, de todos modos, no se presentará en Bilbao con sus mejores sensaciones ya que, tras competir y perder de forma ajustada el derbi ante el Real Madrid (0-1), lleva mes y medio sin saborear una victoria, con sólo dos puntos de los últimos 15 que ha disputado y sólo tres goles marcados, lo que ha empañado su buen arranque donde ganó en sus dos primeras salidas, lo que le permite estar al menos a cinco puntos del descenso. Valverde tendrá la baja del lesionado Iñaki Williams y debe decidir entre Gorka Guruzeta, que firmó un doblete ante el Qarabag, Robert Navarro, que hizo un gran gol en ese partido, y Álex Berenguer para dos puestos, mientras que también se espera que vuelvan Dani Vivian, Jesús Areso e Íñigo Ruiz de Galarreta, suplentes el martes. Bordalás, con las bajas de los sancionados Allan Nyom y Alex Sancris, repetiría seguramente su once de la derrota ante los madridistas con Borja Mayoral o Abu Kamara como opciones para acompañar a Adrián Liso en ataque.

DUELO DE REVELACIONES EN CORNELLÁ Y DE EQUIPOS NECESITADOS EN MONTILIVI

Por su parte, el RCD Espanyol y el Elche CF vivirán en el RCDE Stadium (16.15 horas) un duelo entre dos de las revelaciones en este inicio de campaña y en el que el ganador se instalará en la zona alta de la clasificación de LaLiga EA Sports. El conjunto catalán y el ilicitano están situados en unas sorprendentes, y notables, sexta y séptima posición, respectivamente, separados por tan sólo un punto y con opciones incluso de dormir y soñar en la zona de acceso a la Liga de Campeones. Hasta el momento, los 'pericos' se están mostrando muy sólidos delante de su público y aunque no han sido capaces de ganar sus dos últimos partidos como locales, con derrota ante el Real Betis (1-2) y empate 'in extremis' ante el Valencia CF (2-2), ese revés ante los verdiblancos lo compensó el pasado fin de semana ganando en Oviedo (0-2) y ahora querrá volver a dar una alegría a los suyos ante un recién ascendido que está rayando a buen nivel. El Elche ha empezado bien en su retorno a Primera y buscará arañar algo positivo para seguir dando pasos hacia su principal objetivo de la permanencia.

El pasado domingo, Unai Simón le privó de sumar tres puntos en el Martínez Valero y sumó su segunda jornada seguida sin ganar, pequeña mala racha que tratará de frenar pese a que como visitante todavía no ha ganado, con tres empates y una derrota, en su última salida en El Sadar, y ante un rival con el que no ha podido en sus últimos cuatro enfrentamientos.

Manolo González, entrenador del RCDE Espanyol, sigue con la importante baja de Javi Puado para un once donde se espera la vuelta al lateral derecha de Omar El Hilali; mientras que Eder Sarabia, técnico del Elche CF, podría repetir equipo con la posible vuelta del joven centrocampista Rodrigo Mendoza.

Finalmente, la jornada sabatina se completa en el Estadio de Montilivi donde se abrirá a partir de las 14:00 horas con un duelo directo entre dos equipos en la zona de descenso y necesitados como son el Girona FC y el Real Oviedo. El conjunto gironí y el carbayón solo suman 6 puntos y ocupan dos de los puestos peligrosos junto a la Real Sociedad. Dormir al menos fuera de ahí pasa por sacar principalmente los tres puntos en un choque entre dos de las defensas que más encajan hasta el momento en el campeonato.

El equipo que dirige Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', llega algo más animado tras ganar su último partido como local al Valencia CF y de rozar un punto ante el FC Barcelona el pasado fin de semana. Luis Carrión se estrenó en el banquillo ovetense con derrota ante el RCD Espanyol (0-2) y espera que con más de tiempo de trabajo sus hombres puedan sumar en esta ocasión. El marroquí Azzedine Ounahi y el francés Thomas Lemar son novedades en los locales.

HORARIOS DEL SÁBADO DE LA JORNADA 10 DE LALIGA EA SPORTS.

Girona - Oviedo. Muñiz Ruiz (C.Gallego) 14:00.

Espanyol - Elche. De Burgos Bengoetxea (C.Vasco) 16:15.

Athletic - Getafe. Díaz de Mera Escuderos (C.Cast-manchego) 18:30.

Valencia - Villarreal. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21:00.