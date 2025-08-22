Fútbol/Primera.- Hansi Flick: "Va a ser una temporada muy difícil y necesitamos a todos los jugadores"

BARCELONA, 22 Ago. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, ha asegurado este viernes que va a ser una "temporada muy difícil", por lo que necesita a todos los jugadores de la plantilla, cerrando así la puerta de salida a jugadores como Fermín López o Marc Casadó, que considera muy importantes para poder cumplir los objetivos marcados para este curso.

"He hablado con él -Casadó-, obviamente, pero no creo que él quiera dejar el club, y además yo le quiero aquí, porque va a ser una temporada difícil y necesitamos a todos. Él nos aporta mucha confianza, confianza al equipo, y eso es lo que yo busco como entrenador", ha declaro el técnico alemán en la rueda de prensa previa al encuentro de este sábado (21.30 horas) frente al Levante UD.

Mientras que sobre Fermín, Flick ha revelado que está "contento" con él y con todos los jugadores. "No quiero perder a ningún jugador ahora, porque yo creo que va a ser una temporada muy difícil y necesitamos esta calidad por parte de Fermín. Fermín está haciendo muy bien las cosas, la temporada pasada también y también el inicio de esta temporada", explicó.

"Estoy contento con él y con todos los jugadores y quiero que todo el mundo se quede, porque así tendremos más opciones", manifestó el entrenador blaugrana, que no quiere que se produzca ninguna salida importante en estos últimos diez días de mercado.

Respecto al partido de este sábado frente al Levante, ha querido destacar la defensa y la velocidad del equipo de Julián Calero. "Es un equipo con buena defensa, pero juega también muy bien en transición, cuando recuperan el balón son muy rápidos. Son rápidos, así que tendremos que estar muy pendientes de ello, y por eso es lo que hemos estado ensayando esta mañana", reveló.

De cara a este encuentro contra el conjunto 'granota', Flick podrá volver a contar con Robert Lewandowski, aunque no ha querido desvelar si será titular. "Lo veremos. Hemos estado pensando sobre cómo puede transcurrir el partido, las cosas que uno puede cambiar y las cosas que uno puede hacer, pero al final hay que jugar el partido, y él es el número 9", destacó.

"Tenemos diferentes opciones. Y obviamente Ferran también marcó la jornada anterior. Ese es el mejor argumento para poder repetir, pero ya veremos. Y si es posible que juegue algunos minutos, ¿por qué no?", manifestó el técnico, quien espera también poder contar con Gerard Martín a pesar de que aún no está inscrito.

El que no estará disponible será Roony Bardghji, que jugará este viernes un amistoso con el filial blaugrana. "No estará inscrito, así que no estará disponible para el siguiente partido. Y ha estado entrenando bien, mucho, su actitud, su mentalidad... La mentalidad de todos estos jugadores es fantástica. Nos ayuda muchísimo para poder ir mejorando la calidad del equipo. Lo que le puedo decir a Roony y al resto de jugadores jóvenes es que están haciendo bien las cosas, que están entrenando muy bien, pero tienen que jugar", reveló.

Preguntado por la segunda parte del último encuentro contra el Mallorca, de la que aseguró que su equipo había jugado "a medio gas", Flick ha comentado que saben "tienen que mejorar" y que cree que sus jugadores lo han entendido.

"Estamos satisfechos de haber ganado 0-3 y de habernos llevado nuestros primeros tres puntos. Yo también fui jugador, sé cómo es, sé cómo va", declaró.

"Para mí es importante que mejoremos, que demos más, especialmente en este tipo de partidos. Así que, sin excusas, hay que centrarse siempre en lo que queremos hacer, seguir nuestro plan de juego, y eso es lo que yo quiero ver de mis jugadores.

Se lo he dicho también después del partido contra el Mallorca. Yo creo que lo han entendido, y no me preocupa", subrayó.

Flick también ha hablado de Lamine Yamal, de quien ha dicho que es un "jugador fantástico" y que le ayudará a seguir el "camino adecuado".

"Hablamos de un jugador de 18 años, es un jugador fantástico. Yo le ayudaré a seguir mejorando y seguir el camino adecuado. Eso es lo más importante para mí, pero lo que veo es que su comportamiento y todo es fantástico", aseguró.

Finalmente, no ha querido compararse con Pep Guardiola, ya que considera que el técnico catalán está a "otro nivel".

"Hay una gran diferencia entre Pep y yo mismo. Estamos hablando de otro nivel, Pep es otro nivel. Yo intento ganar más, intento conseguir más títulos, pero hablas de un nivel distinto", finalizó.