Fútbol/Primera. Julián Calero: "En estos partidos el fútbol te pone en tu sitio rápido"

MADRID, 7 Nov. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Levante UD, Julián Calero, ha asegurado que el "fútbol te pone en tu sitio rápido" en partidos como el de este sábado (18.30 horas) en el Riyadh Air Metropolitano frente al Atlético de Madrid, equipo que considera que está a un "nivel muy similar" al del FC Barcelona y del Real Madrid, por lo que tendrán que "competir muy bien" para conseguir sacar un resultado positivo.

"Vamos a buscar algunas soluciones y yo creo que sí que es suficiente lo que tenemos para poder competir. Luego ya vamos a ver dónde nos pone el fútbol, porque en estos partidos el fútbol te pone en tu sitio, pero rápido. Necesitamos competir muy bien para al menos estar en disposición de poderle disputar el partido bien al Atlético", ha asegurado el técnico 'granota' en la rueda de prensa previa al duelo de este sábado.

Calero se ha deshecho en elogios hacia el Atlético de Madrid, explicando que tienen que mostrar una "versión superlativa" para poder puntuar en el Metropolitano. "El Atlético junto con el Real Madrid y el Barcelona hay una diferencia con respecto al resto importante. Ellos tres están muy igualados. Con sus virtudes y con sus menos virtudes, pero están en un nivel de la misma línea. Además, con una profundidad de plantilla, especialmente el Atlético, muy amplia", explicó.

"Son jugadores internacionales todos, todos muy importantes. Entonces, como no vamos a empezar a enumerarlos a todos, porque sería pues casi hasta meternos miedo. Lo que vamos a hacer es mirar un poquito nuestro ombligo, saber qué podemos hacer y saber que tendremos que competir muy bien", profundizó.

En este sentido, ha remarcado la importancia de ir con la "suficiente personalidad" para poder competir el partido. "Hay que saber que si te haces pequeñito en estos campos, ellos ya de sí son muy grandes y si tú te haces más pequeñito, no tienes opción. Las opciones pasan por hacer muchas cosas, por hacerlo bien, por hacer un trabajo bueno y por sobre todo creer en lo que planteamos", manifestó.

"Cuanto más grande haces a uno, más pequeño parece que te haces tú. Y yo también tengo buenos jugadores, y yo también tengo jugadores que tienen calidad, yo también tengo jugadores que quieren hacer cosas y, por tanto, quiero potenciar a los míos dentro de que sabemos dónde vamos", profundizó.

Además, ha destacado que sus jugadores lo primero que tienen que hacer es "quitarse el vértigo" de jugar en un estadio como el Metropolitano. "Saber que el campo verde sigue siendo el mismo, sea donde sea, a pesar de la grada. Ya hemos jugado con Madrid y Barcelona, sabemos de ese nivel, pero hemos jugado en casa, que teníamos el calor de nuestra gente, que nos abrigaban. Y eso nos empujaba también. Ahora ya no tenemos tampoco ese calor", afirmó.

"Es el primer partido que hacemos en este tipo de estadios, pues somos un poco una incógnita. Vamos a ver qué sale del cascarón. A lo mejor sale un pollito con plumas y dispuesto a volar. Pues vamos a ver qué sale del cascarón. Vamos con ilusión, eso seguro. Y espero que sin miedo", destacó.

Sobre el hecho de que el Atlético de Madrid venga de jugar 'Champions', cree que puede ser hasta "perjudicial" para su equipo. "Tienen una profundidad de banquillo tan grande, tienen un nivel de jugadores de un nivel tan alto. El jugador que entra y que quiere demostrar cosas, también tiene mucha hambre de hacer las cosas bien", aseguró.

"Es probable que a lo mejor su entrenador pueda hacer cinco o seis cambios del equipo de 'Champions' al de Liga, como que lo mismo hace dos, que lo mismo no hace ninguno, que lo mismo hace 11, pero puede hacerlos y eso da otra vez nuevas ilusiones, con lo cual no creo que en el caso del Atlético y menos de martes a sábado vaya a afectar en absoluto", destacó.

Finalmente, no quiso hablar sobre su renovación --acaba contrato este verano--. "La vida no te da para largos plazos y el fútbol menos. No puedes hacer ningún tipo de planificación, ni a largo ni a medio plazo, día a día. Yo estoy a gusto, estoy bien, pero soy entrenador", afirmó.

"Porque sé que si los resultados no son buenos, sé quién es el que normalmente es el responsable. Y lo asumo como parte de mi trabajo. Sinceramente, no quiero saber nada. Soy sincero. Porque me despistaría de lo que es mi objetivo. Mi objetivo es trabajar con mis chicos a muerte e intentar salvar al equipo con el fútbol que tenemos", finalizó.