Fútbol/Primera.- Julián Calero: “Somos David y el Real Madrid es Goliat, pero vamos a competir bien”
BARCELONA, 22 Sep. 2025 (Europa Press) -
El entrenador del Levante UD, Julián Calero, aseguró que en el duelo de este martes (21.30 horas) en el Ciutat de València frente al Real Madrid será un David contra Goliat, pero que también tiene el "pálpito" de que van a "competir bien" frente al equipo blanco, contra el que tendrán que salir con una "actitud positiva" para poder lograr un buen resultado.
"El pálpito que tengo es de que vamos a competir bien, sabiendo que es muy difícil, soy consciente de ello. Pero es que soy cabezota y un luchador nato y escuché la historia de David contra Goliat en su día y dije, pues ¿por qué no? Somos David, sabemos quién es Goliat, pero vamos a intentarlo", afirmó Calero este lunes en la rueda de prensa previa al partido.
El entrenador 'granota' comparó al Real Madrid con un "miura" al que sin ningún miedo. "Vamos a intentar hacer todo lo posible y mucho mejor desde un estado de ánimo positivo que desde una posición de estar encogido, temeroso y con miedo a lo que pueda pasar, a ver si me va a coger el toro y me va a dar un revolcón importante. Entonces, no se puede salir así a la plaza, hay que salir con actitud positiva", explicó.
"Sabemos a quién nos enfrentamos y vamos a encarar el partido con mucha ilusión, con muchas ganas, con mucha intención de darle a nuestros aficionados el mejor fútbol que tengamos y ver hasta dónde nos llega a competir con este trasatlántico que es el Real Madrid. Es evidente que sabemos de su potencial y es un equipo que lleva seis de seis", remarcó.
Calero recordó que el Real Madrid "no ha encajado en juego dinámico". "Ha encajado dos goles, uno de penalti y otro de córner. Está haciendo muchas cosas bien, pero vamos a intentar hacer todo lo posible porque nuestra gente se sienta orgullosa de lo que hayan visto", manifestó.
Respecto al planteamiento, el técnico madrileño recalcó la necesidad de "marcar los tiempos" cuando tengan el balón. "Ellos son un equipo que quiere venir a apretarte cuando no tiene el balón, que no se sostiene en bloque medio. Tenemos que ver qué variantes tenemos que hacer pero evidentemente vamos a tener que manejarnos bien con y sin el balón", comentó.
"Lo que sí es importante es que el tiempo que tengamos con balón lo aprovechemos bien y seamos capaces de generarles dificultades y sobre todo de mantener un ritmo también de partido que nos dé algo de pausa y de tranquilidad", advirtió el entrenador del conjunto valenciano.
Este apuntó que hasta el momento "los porcentajes de posesión" de los rivales contra el Real Madrid son "bajos". "Se les está atacando muy poco. Están ellos en un bloque siempre muy alto y también están muy equilibrados. Como sabemos que vamos a tener un porcentaje alto de no balón veremos a qué altura nos podemos defender. Vamos a ver cómo les preparamos alguna situación en la que podamos también intentar robarles", profundizó.
"NO QUEREMOS VER LAS COSAS COMO UN PREMIO"
Preguntado sobre si es un premio para el Levante poder medirse al Real Madrid, Calero dejó claro que no quiere ser el "pequeñito" que se enfrenta al equipo grande. "De eso nada, vamos a competir porque estamos en Primera División y estamos delante de nuestra gente. Evidentemente es un partido bonito para el aficionado, muy difícil para el cuerpo técnico y para los jugadores porque somos conscientes de a quién nos enfrentamos, pero no queremos ver las cosas como un premio", subrayó.
"Estamos aquí porque los jugadores se lo han merecido y quiero que vean esto como un reto para ellos de seguir creciendo, de seguir mejorando y a tu rival hay que mirarle a los ojos porque si vas con miedo te va a derrotar, si le quitas la mirada, será dificilísimo", explicó el preparador 'granota'.
El Levante llega a este encuentro tras lograr su primer triunfo del curso frente al Girona (0-4), aunque este triunfo no ha provocado un cambio en la "hoja de ruta" del equipo valenciano de cara a preparar el partido.
"Evidentemente es mejor haber ganado porque ganar es para lo que estamos aquí, pero es cierto que si ganas el previo tienes la sensación de llegar mejor, de llegar no solamente en el aspecto anímico, sino en general en el aspecto futbolístico. Tienes la sensación de llegar mejor", destacó.
"Siempre te planteas la posibilidad de que haya algo de refresco en el equipo y sí que estamos planteando esa posibilidad. Es verdad que tuvimos la posibilidad el sábado en Montilivi de rotar a cuatro jugadores, que hicimos cuatro cambios. Estamos dándole vueltas a ver qué posibilidad de refresco y qué cosas nos pudieran dar un puntito", sentenció, sin querer descartar hacer alguna rotación.
