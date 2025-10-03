Fútbol/Primera.- Marcelino, antes de medirse al Madrid: "La derrota ante el Atlético los hace doblemente peligrosos"

MADRID, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -

El entrenador del Villarreal CF, Marcelino García Toral, ha asegurado que este sábado (21.00 horas) se medirán a un Real Madrid "doblemente peligroso" tras la derrota que sufrieron en la última jornada frente al Atlético de Madrid por 5-2, por lo que espera un "partido súper difícil" pero que afrontan "ilusionados" y en el que pueden acabar líderes de forma provisional si consiguen la victoria en el Santiago Bernabéu.

"Creo que les hace doblemente peligrosos porque seguro que ese partido les hizo pupa por ser el eterno rival de la ciudad y el resultado que se dio. Viene de una dolorosa derrota, lo que todavía más peligrosos y jugando en su campo, así que esperamos un partido súper difícil, pero a la vez estamos ilusionados, el equipo está bien, demuestra competir a un gran nivel contra grandes equipos y creo que mañana no va a ser una excepción", afirmó en rueda de prensa previa al encuentro.

Marcelino ha destacado la necesidad de ir con la "creencia" de que pueden generar problemas y poder así aprovechar la "inseguridad" que pueda aparecer en el Real Madrid. "Tenemos que ir con esa creencia de que podemos generarles problemas, de que cuando tenemos el balón tenemos que intervenir. Generar situaciones de peligro y obligarlos a defender cerca de su área, porque pasar el partido completo defendiendo, pues al final acabas muriendo a la orilla", manifestó.

"Entonces tenemos que proponer cuando tenemos balón y defender muy bien de forma solidaria y todos implicados cuando no tenemos el balón. Es un partido de máxima exigencia, es obvio. Es muy difícil pararlos. Si no empiezan bien el partido y nosotros lo empezamos muy bien, somos capaces de incomodar, pues sí que les puede surgir la inseguridad, pero como tienen tantísimos recursos, creo que en cualquier momento del partido ellos son conscientes de que pueden darle vuelta a la situación", profundizó.

También ha reivindicado la importancia de no hacer "errores evitables" ya que tienen que hacer "el partido perfecto" para poder conseguir la victoria. "Vamos a ver si mañana no tenemos ese error puntual, evitable, porque errores vamos a tener. Si no hubiera errores, no habría goles en la mayoría de los casos. Para ganar al Real Madrid, para ganar estos partidos, tienes que hacer casi el partido perfecto en las dos áreas y eso no ocurre siempre, pero bueno, hay que intentarlo y vamos con esa ilusión", afirmó.

"Lo que es realmente importante es que, después de estas primeras siete jornadas, el equipo mantiene una dinámica muy buena y ha sido capaz de sumar 16 puntos de 21 y bueno, pues vamos con ilusión de ganar. Sabemos que nos enfrentamos a un grandísimo rival, candidato a ganar todos los títulos y todos los partidos que juega", declaró, restándole importancia al hecho de poder ser líderes en caso de lograr la victoria.

Sobre Kylian Mbappé ha afirmado que es un "jugador determinante" pero que no deben fijarse solo en él, pese a su gran inicio de temporada con 8 goles anotados. "La temporada pasada, sobre todo al inicio, pudo tener un momento de adaptación, como es lógico, a una liga nueva, a unas costumbres nuevas y a un equipo de muchísima exigencia, aunque también él venía de otro que también la requería. Y ahora está muy bien. Además, se le ve ágil, rápido, preciso. Tenemos que defender con muchísimas ayudas, intentar que no participe", reveló.

"Pero no solamente a él, porque si solamente te fijas en él, pues luego al lado está Vinicius, luego está Bellingham, luego tienen a Güler. Son jugadores todos de muchísima calidad en el último tercio y que por su talento y sus múltiples cualidades te pueden hacer daño de muchísimas maneras. Es obvio que tenemos que defender muy bien", advirtió.

De cara a este partido en el Santiago Bernabéu Marcelino podrá volver a contar con el israelí Manor Solomon, pero no recupera ni a Gerard Moreno ni a Ayoze Pérez. "Para este partido los dos son baja. Continuamos sin poder contar con ellos. Y creo que no tenemos ninguna novedad en el resto. Los que están disponibles para el día de domingo, van a estar ahora. Incorporamos a Manor (Solomon) así que estamos ahí los que estábamos el miércoles" aseguró.

Finalmente, ha asegurado que ganar un título con el Villarreal "sería lo máximo" que podría conseguir como entrenador. "Sería lo máximo. Pero, bueno, es difícil ganar un título jugando en la competición aquí en España, muy difícil. Porque hay dos transatlánticos, luego hay otro equipo enorme, y luego pues Europa es Europa. La temporada se presenta muy bien, tenemos retos importantes, muy bonitos, muy atractivos. Y bueno, pues hasta ahora las cosas van bien y tenemos que intentar que siga yendo así", finalizó.